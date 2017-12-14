وقال بيجن زنكنة، الثلاثاء، خلال استقباله ونغ يانغ كئو رئيس غرفة التجارة الدولية في الصين: ان ايران والصين تربطهما علاقات متنية في جميع المجالات ومنها الطاقة، معرباً عن أمله بأن تثمر زيارة الوفد الصيني في تطويرها ونشهد إستثمار الشركات الصينية في ايران.

من جانبه، أشار ونغ يانغ كئو الى العلاقات المتينة بين البلدين، وقال: ان الصين لديها نقص في مصادر الطاقة وان ايران تمتلك الكثير من مصادر النفط والغاز وباستطاعة القطاع الخاص في البلدين التعاون والاستثمار في مجال النفط والبتروكيماويات في ايران.