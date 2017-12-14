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رقم الخبر: 209139 تاريخ النشر: كانون الأول 13, 2017 الوقت: 17:34 الاقسام: اقتصاد  
بتروكيماويات تبريز تصدّر منتجاتها إلى 33 دولة

بتروكيماويات تبريز تصدّر منتجاتها إلى 33 دولة

أعلن المدير التنفيذي لمجمع البتروكيمياويات في تبريز، سياوش درفشي، عن تصدير 136 ألف طن من منتجات المجمع بقيمة 140 مليون دولار الى 33 دولة آسيوية وأوروبية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الايراني الجاري.

ولدى رعايته مراسم وضع حجر الأساس لبناء عدة مشاريع للمجمع عصر يوم الثلاثاء، قال درفشي: ان المجمع صدر العام الماضي 111 ألف طن من منتجات المجمع، متوقعاً رفع الطاقة الإسمية للمجمع الى 300 ألف طن في غضون السنوات الثلاث القادمة . وتابع: انه ومن أجل بلوغ هذا الهدف يجري نقل الاثيلين الى مجمع تبريز عبر أنبوب من مدينة مياندواب، كما يجري بناء وحدة بليمر جديدة .

 
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