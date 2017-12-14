وقالت أصغرزادة، على هامش تصريح أدلت به للصحفيين: انه رغم إبداء شركتي (ايرباص) و(بوينغ) استعدادهما لتمويل عملية شراء هذه الطائرات، إلا أن ايران فضلت الاستفادة من ممول محلي أو بمشاركة شركات أجنبية. وأشارت الى الزيارة الأخيرة التي قام بها المدير التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الايرانية الى النمسا لوضع اللمسات النهائية على إتفاق تمويل شراء هذه الطائرات، موضحاً ان الاستفادة من ممول محلي بالاشتراك مع شركات أجنبية يمنحنا الثقة بعدم مواجهة مشكلة في دفع مستحقات شراء هذه الطائرات مستقبلاً.

ونوهت أصغرزادة الى أن عدة شركات داخلية أعلنت استعدادها لشراء هذه الطائرات، مرجحة زيارة ممثلي شركتي (ايرباص) و(بوينغ) ايران الأسبوع المقبل للتفاوض حول هذا الموضوع. ولفتت الى عدم حدوث أية تغييرات في إتفاقات شراء هذه الطائرات وان الجانبين يجريان التنسيقات اللازمة المرتبطة لهذه الإتفاقات للتركيز على جميع الشؤون التقنية التي تطلبها شركة الخطوط الجوية الايرانية. واعتبرت ان هدف الشركة الايرانية من المفاوضات الجارية مع الشركات الداخلية والخارجية تحديد الممول الأفضل ضمن أطر مالية مناسبة و(من المتوقع أن تحقق هذه المفاوضات نتائج طيبة خلال المستقبل المنظور).