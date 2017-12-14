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رقم الخبر: 209138 تاريخ النشر: كانون الأول 13, 2017 الوقت: 17:34 الاقسام: اقتصاد  
الخطوط الجوية الإيرانية: نتائج طيبة لمفاوضات تحديد مموّل شراء طائرات "ايرباص" و"بوينغ"

الخطوط الجوية الإيرانية: نتائج طيبة لمفاوضات تحديد مموّل شراء طائرات "ايرباص" و"بوينغ"

أعلنت مديرة دائرة العلاقات العامة لشركة الخطوط الجوية الايرانية، معصومة أصغرزادة، ان المفاوضات الهادفة لتحديد الجهة الممولة لشراء طائرات مدنية جديدة من شركتي (ايرباص) و(بوينغ) وصلت الى نتائج طيبة.

وقالت أصغرزادة، على هامش تصريح أدلت به للصحفيين: انه رغم إبداء شركتي (ايرباص) و(بوينغ) استعدادهما لتمويل عملية شراء هذه الطائرات، إلا أن ايران فضلت الاستفادة من ممول محلي أو بمشاركة شركات أجنبية. وأشارت الى الزيارة الأخيرة التي قام بها المدير التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الايرانية الى النمسا لوضع اللمسات النهائية على إتفاق تمويل شراء هذه الطائرات، موضحاً ان الاستفادة من ممول محلي بالاشتراك مع شركات أجنبية يمنحنا الثقة بعدم مواجهة مشكلة في دفع مستحقات شراء هذه الطائرات مستقبلاً.

ونوهت أصغرزادة الى أن عدة شركات داخلية أعلنت استعدادها لشراء هذه الطائرات، مرجحة زيارة ممثلي شركتي (ايرباص) و(بوينغ) ايران الأسبوع المقبل للتفاوض حول هذا الموضوع. ولفتت الى عدم حدوث أية تغييرات في إتفاقات شراء هذه الطائرات وان الجانبين يجريان التنسيقات اللازمة المرتبطة لهذه الإتفاقات للتركيز على جميع الشؤون التقنية التي تطلبها شركة الخطوط الجوية الايرانية. واعتبرت ان هدف الشركة الايرانية من المفاوضات الجارية مع الشركات الداخلية والخارجية تحديد الممول الأفضل ضمن أطر مالية مناسبة و(من المتوقع أن تحقق هذه المفاوضات نتائج طيبة خلال المستقبل المنظور).

 
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