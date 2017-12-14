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رقم الخبر: 209137 تاريخ النشر: كانون الأول 13, 2017 الوقت: 17:34 الاقسام: اقتصاد  
مشروع الميزانية الإيرانية يقترح سعر النفط 55 دولاراً للبرميل

مشروع الميزانية الإيرانية يقترح سعر النفط 55 دولاراً للبرميل

أعلن المتحدث باسم لجنة الميزانية والتخطيط في البرلمان الإيراني، الثلاثاء، ان مشروع الميزانية للعام الإيراني القادم (يبدأ في 21 آذار/ مارس 2018)، يقترح سعر النفط 55 دولاراً للبرميل وسعر صرف الدولار 3500 تومان.

وأشار محمد مهدي مفتح، الأربعاء، الى اجتماع للجنة التخطيط والميزانية والحسابات في مجلس الشورى الإسلامي، وقال: عقدت الجلسة الأولى لبحث ميزانية العام الإيراني القادم بحضور محمد باقر نوبخت رئيس منظمة التخطيط والميزانية ومساعديه، حيث قدم نوبخت خلال الاجتماع صورة عامة عن عائدات الميزانية. وأوضح ان مجموع عائدات الميزانية يبلغ 348 ألف مليار تومان، وقد تم اقتراح سعر النفط في مشروع الميزانية 55 دولاراً للبرميل الواحد، وسعر صرف الدولار 3500 تومان، مضيفاً: ان العائدات من النفط والضرائب والجمارك تبلغ 5ر193 ألف مليار تومان.

 
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