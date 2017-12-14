وأشار محمد مهدي مفتح، الأربعاء، الى اجتماع للجنة التخطيط والميزانية والحسابات في مجلس الشورى الإسلامي، وقال: عقدت الجلسة الأولى لبحث ميزانية العام الإيراني القادم بحضور محمد باقر نوبخت رئيس منظمة التخطيط والميزانية ومساعديه، حيث قدم نوبخت خلال الاجتماع صورة عامة عن عائدات الميزانية. وأوضح ان مجموع عائدات الميزانية يبلغ 348 ألف مليار تومان، وقد تم اقتراح سعر النفط في مشروع الميزانية 55 دولاراً للبرميل الواحد، وسعر صرف الدولار 3500 تومان، مضيفاً: ان العائدات من النفط والضرائب والجمارك تبلغ 5ر193 ألف مليار تومان.