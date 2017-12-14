وأكدت التقارير على أنه تم تصدير نحو 434 ألفاً و675 طناً من مختلف أنواع السلع الإيرانية إلى ماليزيا خلال المدة المذكورة بقيمة تصل إلى 160 مليوناً و462 ألفاً و791 دولاراً، بينما تم تصدير 101 ألف و694 طناً من السلع الايرانية إلى ماليزيا خلال نفس الفترة من العام الماضي بقيمة وصلت إلى 30 مليوناً و223 ألفاً و951 دولاراً.

وتسجل صادرات السلع الإيرانية إلى ماليزيا نمواً غير مسبوق بنسبتي 430 بالمائة قيمة و327 بالمائة وزناً، حيث تشير التقارير الصادرة عن مصلحة‌ الجمارك إلى نمو الصادرات الإيرانية إلى ماليزيا خلال الشهور الثمانية الماضية بنسبة 5 أضعاف.