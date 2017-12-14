طهران وموسكو توقّعان مذكرتي تفاهم للتعاون بشأن الغاز وقّعت وزارة النفط في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الأربعاء، مع شركة (غازبروم) الروسية، مذكرتي تفاهم للتعاون في صناعة الغاز والغاز المسال.