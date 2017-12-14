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رقم الخبر: 209134 تاريخ النشر: كانون الأول 13, 2017 الوقت: 17:32 الاقسام: اقتصاد  
طهران وموسكو توقّعان مذكرتي تفاهم للتعاون بشأن الغاز

طهران وموسكو توقّعان مذكرتي تفاهم للتعاون بشأن الغاز

وقّعت وزارة النفط في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الأربعاء، مع شركة (غازبروم) الروسية، مذكرتي تفاهم للتعاون في صناعة الغاز والغاز المسال.

وتم التوقيع على مذكرتي التفاهم بحضور وزير النفط الإيراني بيجن زنكنة، والمدير التنفيذي لشركة غازبروم الروسية ألكسي ميرلر.

ووقّع المدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية والمدير التنفيذي لشركة (غازبروم)، مذكرة تفاهم لإجراء دراسة لإنجاز مشروع ايران للغاز المسال. كما وقع الجانبان مذكرة تفاهم بشأن خارطة طريق لقطاع الغاز في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

 
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