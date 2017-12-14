  • الخميس ٢٥ ربیع الاول ١٤٣٩
  • الخميس , ديسمبر 14, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 209133 تاريخ النشر: كانون الأول 13, 2017 الوقت: 17:32 الاقسام: اقتصاد  
إيران تتوقع إنتاج 13 مليون طن من القمح

إيران تتوقع إنتاج 13 مليون طن من القمح

توقّع مساعد وزير الزراعة الايراني، بتجاوز إنتاج القمح المحلي مستوى 13 مليون طن هذا العام.

وأوضح يزدان سيف، في ملتقى استضافته مدينة مشهد المقدسة، ضم مدراء المراكز وشركات الغلال والخدمات التجارية لـ14 منطقة في ايران، بأن مشتريات القمح المحلي من المزارعين قد بلغت 9 ملايين طن لغاية الآن (منذ منتصف أبريل/ نيسان 2017). وأضاف: ان إنتاج القمح في السنة الزراعية الماضية (انتهت 20 مارس/ آذار 2017) تجاوز 11 مليون طن.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الاخبار متعلقة
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0786 sec