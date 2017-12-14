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|رقم الخبر: 209133
|تاريخ النشر: كانون الأول 13, 2017
|الوقت: 17:32
|الاقسام: اقتصاد
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إيران تتوقع إنتاج 13 مليون طن من القمح
توقّع مساعد وزير الزراعة الايراني، بتجاوز إنتاج القمح المحلي مستوى 13 مليون طن هذا العام.
وأوضح يزدان سيف، في ملتقى استضافته مدينة مشهد المقدسة، ضم مدراء المراكز وشركات الغلال والخدمات التجارية لـ14 منطقة في ايران، بأن مشتريات القمح المحلي من المزارعين قد بلغت 9 ملايين طن لغاية الآن (منذ منتصف أبريل/ نيسان 2017). وأضاف: ان إنتاج القمح في السنة الزراعية الماضية (انتهت 20 مارس/ آذار 2017) تجاوز 11 مليون طن.
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