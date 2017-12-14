وأوضح يزدان سيف، في ملتقى استضافته مدينة مشهد المقدسة، ضم مدراء المراكز وشركات الغلال والخدمات التجارية لـ14 منطقة في ايران، بأن مشتريات القمح المحلي من المزارعين قد بلغت 9 ملايين طن لغاية الآن (منذ منتصف أبريل/ نيسان 2017). وأضاف: ان إنتاج القمح في السنة الزراعية الماضية (انتهت 20 مارس/ آذار 2017) تجاوز 11 مليون طن.