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رقم الخبر: 209132 تاريخ النشر: كانون الأول 13, 2017 الوقت: 17:32 الاقسام: اقتصاد  
50 مليون مترمكعب يومياً.. معدل صادرات إيران من الغاز
إرتفاع الصادرات للعراق إلى 14 مليون مترمكعب يومياً

50 مليون مترمكعب يومياً.. معدل صادرات إيران من الغاز

أعلن مدير الشؤون الدولية بشركة الغاز الوطنية الايرانية، ارتفاع صادرات الغاز الطبيعي الى العراق من 7 إلى 14 مليون متر مكعب يومياً.

وأشار بهزاد بابازادة، في تصريح أدلى به الأربعاء، الى توفر الأرضية المطلوبة لإبرام 9 عقود خارجية في إطار الصيغة الجديدة  (IPC)، بهدف جذب إستثمارات خارجية في عدد الحقول النفطية والغازية، وقال: انه تم زيادة حجم صادرات الغاز الطبيعي الى العراق خلال الـ100 يوم الماضية من 7 ملايين متر مكعب الى نحو 14 مليون متر مكعب يومياً. وأضاف: ان شركة الغاز الوطنية الايرانية تعهدت في العام الأول لإتفاقية صادرات الغاز الى العراق بتصدير 7 ملايين مترمكعب يومياً، لكن نظراً الى حاجة وطلب الجانب العراقي، فقد تم زيادة الحجم المذكور الى 14 مليون متر مكعب في ذورة فصل الصيف في العراق. وتابع قائلاً: ان حجم تصدير الغاز في هذه الإتفاقية التي عقدت لتزويد محطات الكهرباء في بغداد بالوقود، تتضاعف في فصل الصيف الى 35 مليون متر مكعب يومياً، وسوف يتم تحقيق ذلك مع بدء تدشين خط الأنبوب السادس الرئيسي.

وأشار بابازادة الى أنه تم تصدير نحو 50 مليون متر مكعب من الغاز يومياً كمعدل منذ بداية العام الايراني الجاري (بدأ في 21 مارس/ آذار 2017) وحتى 20 أغسطس الماضي، مسجلاً نمواً بنسبة 64 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. وأضاف: انه استناداً الى الإحصاءات، فان صادرات الغاز الطبيعي في فترة 100 يوم من بدء مهام الحكومة الايرانية الجديدة بلغت 65ر3 مليار متر مكعب، كما سيتم حتى نهاية العام الايراني الجاري (ينتهي في 20 مارس/ آذار 2018) تدشين مشاريع جديدة لشبكة أنابيب الغاز الطبيعي، والتي سيكون لها دور مؤثر في زيادة صادرات الغاز.

 
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