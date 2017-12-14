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رقم الخبر: 209131 تاريخ النشر: كانون الأول 13, 2017 الوقت: 17:00 الاقسام: محليات  
اللواء فيروز آبادي: ترامب يعمل وسيطا لشركات إنتاج السلاح

اللواء فيروز آبادي: ترامب يعمل وسيطا لشركات إنتاج السلاح

قال المستشار الاعلى للقائد العام للقوات المسلحة الايرانية اللواء سيد حسن آقايي فيروز آبادي، وفي معرض تعليقه على قرار الرئيس الامريكي في الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني، قال ان ترامب يعمل وسيطا للشركات المنتجة للسلاح وهو رئيس واحد بالمئة من اصحاب رؤوس الاموال لدى (بورصة) وول استريت.

واضاف اللواء فيروزآبادي في بيان أصدره يوم الاربعاء، قائلا ان السياسات المحرضة للحروب التي ينتهجها ترامب في شرق وغرب اسيا هي بهدف تعزيز نشاطات سوق السلاح (الامريكية)؛ مبينا ان تصريحاته اللامشروعة وغير العقلانية حول نقل عاصمة الكيان المحتل الى مدينة القدس التي تعود الى جميع الديانات السماوية، تشكّل خطوة باتجاه التحريض لحرب متعددة الاطراف.

وتابع : ان المسلمين الغيورين على دينهم سيفشلون قطعا هذه المؤامرة لترامب؛ ناصحا الاخير بأن يعمل على حلّ مشاكل الشعب الذي صوّت له وان يتراجع عن مواقفه قبل ان يفقد الفرصة على القيام بذلك.

وفي الختام اكد المستشار الاعلى للقائد العام للقوات المسلحة الايرانية، قائلا ان المسلمين سيحرّرون القدس بفضل العناية الالهية ووحدتهم، وان انتفاضة اصحاب فلسطين الملحمية العظمى لن تخمد أبدا.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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