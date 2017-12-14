اعلن مصدر مطلع عن اعتقال عناصر من فرقة مسيحية منحرفة كانت تعمل للترويج لافكارها ومزاولة الانشطة في الاخلال بالنظام الاقتصادي والسوق في البلاد.

وقال المصدر في تصريح ادلى به لوكالة الجمهورية الاسلامية للانباء ارنا ، ان الرقابة من قبل مفتشي الشؤون المهنية في محافظة البرز ادت الى التصدي لمخالفات عدد من الوحدات المهنية وبعد التحقيقات التي اجريت تبين ان هؤلاء هم عناصر من احدى الفرق المسيحية المنحرفة وكانت تنشط في الدعاية والترويج لها حيث تم اعتقال بعض العناصر البارزة فيها.

واضاف، انه ومن خلال المتابعة الاستخباراتية التي جرت فقد تم في محافظة البرز (غرب طهران) اعتقال عدد من العناصر التابعة لهذه الفرقة المنحرفة التي كانت تبادر للدعاية لها في البلاد وكان يتم توجيههم من الخارج.

وتابع المصدر، انه تم غلق الوحدات التجارية لهذه العناصر التي كانت تنشط في مجال ضرب النسيج العقائدي في البلاد وارتكاب مخالفات اقتصادية وتهريب السلع.