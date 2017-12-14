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رقم الخبر: 209125 تاريخ النشر: كانون الأول 13, 2017 الوقت: 16:23 الاقسام: محليات  
ليتوانيا تعين قنصلاً فخرياً في ايران في سياق تطوير العلاقات الثنائية

ليتوانيا تعين قنصلاً فخرياً في ايران في سياق تطوير العلاقات الثنائية

اكد السفير الليتواني غير المقيم في طهران ادريوس بروزكا بان العلاقات بين بلاده والجمهورية الاسلامية الايرانية ستشهد نموا بعد تعيين قنصل فخري لبلاده في طهران.
وخلال مراسم تقديم القنصل الفخري الليتواني في طهران محسن كريمي طبسي، اعرب السفير الليتواني غير المقيم ادريوس بروزكا عن امله بتطوير التعاون بين البلدين عبر الاستفادة من الامكانيات الدبلوماسية في هذا السياق.
واضاف، ان تعيين القنصل الفخري لليتوانيا في طهران سيساعد في تطوير العلاقات بين البلدين.
واكد بروزكا على تنمية صناعة السياحة بين ايران وليتوانيا وقال، اننا ننتظر زيارة وزير الخارجية الايراني والوفد المعني بهذا المجال الى ليتوانيا لاستكمال المحادثات التي كانت قد بدأت في طهران.
من جانبه اعلن القنصل الفخري لليتوانيا في طهران بانه سيتم قريبا تسيير رحلة جوية مباشرة بين ايران وليتوانيا واضاف، اننا نامل ايضا بان نشهد قريبا عقد التوامة بين مدينة مشهد ومدينة ويلنيوس عاصمة ليتوانيا.
واضاف كريمي طبسي، هنالك الكثير من الطاقات التي لم تعرف او عرفت بصورة ضئيلة بين البلدين ونامل في تفعيل هذه الطاقات من خلال افتتاح سفارتي البلدين، كل في البلد الاخر.
واكد القنصل الفخري الليتواني بان تنمية العلاقات الايرانية الليتوانية تتحقق في ظل التعاون والدعم من قبل القطاعات السياسية والاقتصادية والتجارية المختلفة للطرفين.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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