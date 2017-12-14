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رقم الخبر: 209124 تاريخ النشر: كانون الأول 13, 2017 الوقت: 16:19 الاقسام: محليات  
السفير الإيراني في سوريا: طهران هي الحليف الاستراتيجي لدمشق

السفير الإيراني في سوريا: طهران هي الحليف الاستراتيجي لدمشق

أكد سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى سوريا جواد ترك آبادي، ان طهران هي الحليف الاستراتيجي لسوريا وهي تدافع دوما عن الشعب السوري في مواجهة الجماعات التكفيرية الإرهابية.
وقال ترك آبادي يوم الأربعاء في تصريح لمراسل إرنا، ان إيران حليفة الحكومة السورية لأن الأهداف التي يطمح اليها هذا البلد متناغمة مع أهداف طهران.
وصرح، ان سورية تؤكد على سيادتها الوطنية ووحدة اراضيها وان الجمهورية الإسلامية الإيرانية تؤيدها تماما.
وأضاف السفير الإيراني لدى سوريا، ان هدف إيران الإسلامية هو تعزيز إقتدار وحصانة حلفائها الاستراتيجيين أمام مطامع الأعداء.
وأكد ترك آبادي، ان الأعداء يهدفون الى توسيع نطاق مخططاتهم في المنطقة لكي تستمر المشاكل والإضطرابات فيها.
وشدد، ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تسمح للأعداء أبدا بتنفيذ هذه المخططات.
واستمر في السياق ذاته، ان ايران وفي تعاملها مع سائر البلدان لا تفكر أبدا في التدخل في شؤونهم الداخلية لكنها متيقظة جدا لما يجري حولها وترصد كافة القضايا التي تدور حولها.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/ارنا
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