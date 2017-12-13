قال رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشوري الاسلامي علاء الدين بروجردي ان قرار ترامب غير المدروس والمتهور في الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني، سيؤدي الى تأزيم الاوضاع في منطقة الشرق الاوسط.

جاءت تصريحات بروجردي هذه في لقائه رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الارمينية – الايرانية واهرام باغداساريان؛ مؤكدا ان التطورات الاخيرة في المنطقة حيث احتجاجات الدول الاوروبية والاسلامية ضد قرار ترامب، بانها تشير الى اهمية فلسطين لدى الراي العام العالمي.

وفي جانب اخر من تصريحاته خلال اللقاء، نوه رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية النيابية، الى ضرورة تطوير العلاقات الثنائية في شتى المجالات بين ايران وارمينيا؛ مصرحا ان العلاقات القائمة على أسس الصداقة العريقة بين شعبي البلدين تشكل دعامة رصينة للنهوض بمستوى العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية وخاصة التعاون البرلماني بين طهران ويريفان.

وفيما اعرب عن تقديره لرفض الحكومة الارمينية قرار حقوق الانسان الدولي الصادر ضد ايران، صرح بروجردي ان الرؤى المشتركة بين البلدين حيال القضايا الاقليمية والدولية من شأنها ان تساهم في ارساء الامن والاستقرار على صعيد المنطقة.

ودعا المسؤول الايراني في هذا اللقاء الى تعزيز الاستثمارات المشتركة بين طهران ويريفان في المجالات الصناعية والطاقة والنقل.

الى ذلك، اشار باغداساريان خلال اللقاء مع بروجردي، الى حرص الحكومة والبرلمان في ارمينيا على تمتين وتعزيز العلاقات مع الجمهورية الاسلامية الايرانية؛ مؤكدا ان ايران تحظى بمكانة ستراتيجية ومؤثرة في المنطقة.

وقال رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الارمينية - الايرانية : ان سياسة ايران المتسمة بالاعتدال والتوازن قادرة على ارساء السلام والاستقرار في المنطقة؛ داعيا الى التسريع في وتيرة تنفيذ التوافقات الاقتصادية بين البلدين، وبما يزيد من حجم الاستثمارات المشتركة في مختلف المجالات ذات اهتمام الجانبين.