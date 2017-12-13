* الاسلام الحقيقي يرتكز على العقلانية وبعيد كل البعد عن الاسلام الداعشي والارهابيين والتكفيريين

قال رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام آية الله سيد محمود هاشمي شاهرودي، وفي معرض الاشارة الى الاجراءات الامريكية غير المسؤولة ازاء الاتفاق النووي، قال ان النهج المتبع في الجمهورية الاسلامية الايرانية قائم على السلوك الحسن والوفاء بالعهود؛ مضيفا انه رغم النكث المتكرر للعهود من جانب الطرف الاخر لكننا ملتزمون بتعهداتنا.

واكد آية الله هاشمي شاهرودي، خلال اللقاء مع سفير النمسا في طهران اشتفان شولتز، اكد على اهمية العلاقات العريقة بين ايران والنمسا، متطلعا الى تعزيز هذه العلاقات في مختلف المجالات خلال فترة مهام الاخير .

ووصف رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام مواقف النمسا حيال القضايا الدولية بالحكيمة؛ مصرحا بان المتوقع من كلا البلدين توظيف علاقاتهما لحل القضايا الدولية الراهنة بما فيها معضلات المنطقة وممارسات الجماعات الارهابية.

وفيما نوه الى العلاقات القائمة بين النمسا مع الدول الاسلامية وتواجد جمع كبير من المسلمين في هذا البلد، اكد آية الله هاشمي شاهرودي على ان هذه العلاقات تشكل فرصة جيدة لتطوير العلاقات (بين البلدين).

وتابع قائلا : نحن قادرون على استخدام هذه الفرص لتقديم الاسلام الاصيل في صورته الحقيقية بديلا عن القراءات الخاطئة والمحرفة ومواجهة الصدمات التي يتعرض لها الدين المبين وتعاليمه.

وحول نفود الجمهورية الاسلامية الايرانية في الدول الاقليمية والمسلمين في انحاء العالم، اكد رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام ان الاستكبار العالمي وعددا من بلدان المنطقة تسعى لتشويه حقيقة الاسلام عبر الترويج لصورة محرفة عنه بهدف تمرير مشروع الاسلاموفوبيا في اوروبا وباقي البلدان، لكن برغم هذه المحاولات فإن الحقيقة بانت للشعوب والمسؤولين الاوروبيين من ان اسلوب الجمهورية الاسلامية الايرانية قائم على العقلانية ورعاية الحقوق والسلوك الحسن.

واستطرد قائلا ان الاسلام الحقيقي الذي يرتكز على العقلانية بعيد كل البعد عن الاسلام الداعشي والارهابيين والتكفيريين.

وفي جانب اخر من تصريحاته، اكد آية الله هاشمي شاهرودي ان حزب الله يسعى لارساء الامن والاستقرار في لبنان؛ مضيفا ان الزوبعة الاعلامية التي تثيرها بعض الدول ضد هذا الحزب والجمهورية الاسلامية الايرانية لا اساس لها من الصحة؛ ومعربا عن امله في ان لا تؤثر هذه الدعايات المزيفة سلبا على العلاقات الايرانية مع الدول الاخرى.

وتابع قائلا ان ايران وكما بادرت الى مساعدة الحكومة المركزية في العراق لترسيخ الاستقرار في هذا البلد، فهي مستعدة لانتهاج السياسة ذاتها في لبنان واليمن رغم محاولات بعض الدول المنطقة الرامية لزعزعة الامن والاستقرار فيها.

وفي معرض الاشارة الى اوجه التعاون بين ايران والنمسا قال رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام ان فرص التعاون متاحة لفيينا في شتى المجالات بما فيها الاستثمارية والمصرفية مع ايران.

وتعليقا على القرار الصادر مؤخرا عن الرئيس الامريكي في نقل سفارة هذا البلد الى القدس الشريف، قال اية الله هاشمي شاهرودي ان جميع الدول اعلنت رفضها واحتجاجها ضد هذا القرار المتهور؛ ليتضح للجميع بان امريكا تنوي اتباع السياسات الصهيونية عبر هذه القرارات الجائرة.

الى ذلك، اشار سفير النمسا في هذا اللقاء، الى العلاقات القائمة بين البلدين (التي تمتد لـ500 عام)، مؤكدا ان بلاده وقفت على مر التاريخ الى جانب الشعب الايراني معربا عن امله في تنمية مجالات التعاون الثنائية.

واضاف قائلا ان الشركات النمساوية مستعدة لتعزيز تواجدها في المجالات الصناعية والتجارية الايرانية.