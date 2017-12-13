مؤكداً أن الشباب حققوا هذا الانجاز العظيم من خلال الجامعات

قال الادميرال حسين خانزادي قائد القوة البحرية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية اننا نستطيع القول وبكل جرأة ان صناعات الدفاع البحرية اصبحت محلية الصنع.

واضاف خانزادي على هامش معرض كيش الدولي للصناعات البحرية والملاحة البحرية ان شباب الوطن حققوا هذا الانجاز العظيم من خلال الجامعات والمراكز العلمية .

واردف قائلا انه لسنوات كانت البحار غير آمنة ولكنها اصبحت اليوم امنة بفضل الامكانات البحرية التي نمتلكها والمصنعة محليا.

بدوره اعلن رئيس مؤسسة الصناعات البحرية بوزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة العميد بحري امير رستكاري اننا نجحنا اليوم في الصناعات البحرية في تصميم وإنتاج بوارج قاذفة للصواريخ ومدمرات من طراز موج وسفن جوية وأنواع العوامات الطائرة والزوارق السريعة التي تسير بسرعة اكثر من 70 عقدة بحرية.

وقال العميد رستكاري ان مؤسسة الصناعات البحرية التي يصل تاريخها الى اكثر من 37 عاما، لديها اليوم مكاتب عديدة للتصميم وتمكنت من تصميم وتصنيع اكثر من 186 من انواع السفن غير العسكرية.

وتابع ان احدث قطعة بحرية صنعت على يد المتخصصين الداخليين، هي سفينة علم المحيطات والتي تم تسليمها العام الماضي الى المعهد الوطني لدراسات علم المحيطات.

واكد رئيس مؤسسة الصناعات البحرية اننا تمكنا في الاسبوع الماضي من تسليم البارجة القاذفة للصواريخ سبر الى سلاح البحر لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية.

واوضح العميد بحري رستكاري ان هذه البارجة تتميز عن سابقاتها الثلاث بامتلاكها قابليات اكثر تقدما من حيث التجهيزات والمنظومات المستخدمة فيها وهي قادرة على تنفيذ العمليات في اي ظروف مناخية.

وتابع ان هذه البارجة تملك منظومة صاروخية بعيدة المدى ورادار توجيه الرمي ايراني الصنع بالكامل وقادرة على اكتشاف جميع القطع البحرية المعادية وتتبعها.

ومضى العميد بحري رستكاري يقول ان من القابليات الاخرى لهذه البارجة القاذفة للصواريخ هي منظومة الاتصالات الآمنة والموحدة والمنظومة البصرية الذكية وقال ان هذه البارجة قادرة على تنفيذ عمليات الرصد والاشتباك من دون نشر امواج ضد الاهداف السطحية والطائرات العمودية للعدو.

يذكر ان المعرض الدولي التاسع عشر للصناعات البحرية والملاحة البحرية يقام بجزيرة كيش بمشاركة اكثر من 100 شركة داخلية و 60 شركة اجنبية.