صرح المتحدث بإسم الخارجية الإيرانية، أن طهران مستعدة لأي وضع تجاه عدم تنفيذ التزامات أميركا في الاتفاق النووي، معلنا عن إعداد سيناريوهات مواجهة الانتهاكات الأميركية للاتفاق في اللجنة المشرفة على الاتفاق النووي.

وفي حديثه لوكالة انباء الإذاعة والتلفزيون، أشار بهرام قاسمي الى انتهاء مهلة دراسة الاتفاق النووي في الكونغرس الأميركي، وقال: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدة تماما لمواجهة أي وضع تجاه عدم تنفيذ إلتزامات أميركا في الاتفاق النووي واستمرار واشنطن في التنصل من الاتفاق ووضع العراقيل.

وردا على سؤال بشأن كيفية دراسة الاتفاق النووي في الكونغرس الاميركي، وصف قاسمي هذا الموضوع بأنه شأن داخلي أميركي، مضيفا: ان ما يهمنا هو التزام الإدارة الأميركية بالاتفاق النووي، إذ يجب ان تنفذ التزاماتها في الوقت اللازم والمناسب، وان تتجنب العراقيل والتجاوزات والانتهاكات للاتفاق.

وتابع: نحن نتابع هذا الموضوع، والمهم هو تنفيذ التزامات الإدارة الأميركية. وما تتوقعه الجمهورية الإسلامية الإيرانية والاتحاد الأوروبي وسائر دول العالم وخاصة سائر الشركاء المشاركين في المفاوضات النووية، من أميركا هو تنفيذ التزاماتها في إطار الإتفاق النووي.

وعن مدى استعداد ايران لمواجهة الخطوة الأميركية المحتملة في الانسحاب من الاتفاق النووي، قال المتحدث باسم الخارجية الايرانية: في حال عدم تنفيذ التزامات أميركا واستمرار انتهاكاتها ووضعها للعراقيل، فإن لدينا الاستعداد التام لأي وضع، وقد قمنا بإعداد الخطط والسيناريوهات المناسبة.

وأردف: لقد تم بحث هذا الموضوع في اللجنة العليا للرقابة على الاتفاق النووي، وتم إعداد الخطط والسيناريوهات اللازمة، وفيما اذا اقتضى الأمر ستطرح هذه اللجنة في الوقت اللازم مواقفها بشكل شفاف وعلني، وستعلن عن الإجراءات المعتمدة تجاه الوضع غير الصحيح الذي تتسبب به أميركا.