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|رقم الخبر: 209113
|تاريخ النشر: كانون الأول 13, 2017
|الوقت: 14:48
|الاقسام: محليات
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مستقبلاً جمعاً من ذوي شهداء القوات الخاصة في حرس الثورة
الامام الخامنئي يشيد بالتضحيات والمكانة الشامخة التي إرتقى إليها شهداء لواء الصابرين
استقبل قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى الامام السيد علي الخامنئي جمعا من عوائل شهداء لواء القوات الخاصة في القوة البرية التابعة لـحرس الثورة الإسلامية "لواء الصابرين".
وكان 13 مضحيا من منتسبي لواء الوحدات الخاصة لسلاح البر التابع لحرس الثورة الاسلامية (لواء الصابرين) قد استشهدوا خلال اشتباكات مع إرهابيي منظمة "بجاك" في مرتفعات جبلية شمال غربي البلاد.
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