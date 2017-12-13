استقبل قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى الامام السيد علي الخامنئي جمعا من عوائل شهداء لواء القوات الخاصة في القوة البرية التابعة لـحرس الثورة الإسلامية "لواء الصابرين".

مستقبلاً جمعاً من ذوي شهداء القوات الخاصة في حرس الثورة

وخلال استقبال الامام الخامنئي جمعا من ذوي شهداء لواء الصابرين، اشاد سماحته بالتضحيات والمكانة الشامخة التي ارتقى اليها هؤلاء الشهداء، كما قدّم الى عوائلهم مصاحف قرآنية موقعة بخطه المبارك.

من جانبهم أعرب ذوو شهداء لواء الصابرين، عن بهجتهم بلقاء الامام الخامنئي ومشاعر المحبة والمواساة التي تبادلها معهم حول أبنائم البواسل.

وكان 13 مضحيا من منتسبي لواء الوحدات الخاصة لسلاح البر التابع لحرس الثورة الاسلامية (لواء الصابرين) قد استشهدوا خلال اشتباكات مع إرهابيي منظمة "بجاك" في مرتفعات جبلية شمال غربي البلاد.