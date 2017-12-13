جسم غريب يشبه «السيجار» يمر بالأرض! كشف فلكيون، عن وجود مذنب غريب يشبه «السيجار»، والذي أطلقوا عليه «اومواموا»، مر بالأرض في نوفمبر الماضي، وهو أول جرم «بين نجمي» يُرصد في المنظومة الشمسية من خارجها.