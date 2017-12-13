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رقم الخبر: 209112 تاريخ النشر: كانون الأول 13, 2017 الوقت: 15:20 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
جسم غريب يشبه «السيجار» يمر بالأرض!

جسم غريب يشبه «السيجار» يمر بالأرض!

كشف فلكيون، عن وجود مذنب غريب يشبه «السيجار»، والذي أطلقوا عليه «اومواموا»، مر بالأرض في نوفمبر الماضي، وهو أول جرم «بين نجمي» يُرصد في المنظومة الشمسية من خارجها.

ولازال الفلكيون يبحثون عن طبيعة هذا المذنب، وعن احتمالية كونه سفينة فضاء أو غير ذلك، وذلك بالتزامن مع بحث العلماء عن حياة في كواكب أخرى بقيادة الملياردير الروسي يوري ميلنر.

 

 
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مصدر الخبر: وكالات
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