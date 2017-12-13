اكد رئيس السلطة الفلسطینية محمود عباس، ان السلطة ستخرق اتفاقاتها مع الولايات المتحدة، ولن تلتزم بها ما دامت خرقت اتفاقها، مشددا على ان القدس الشريف ستبقى عاصمة دولة فلسطين للأبد.

وفي كلمته، رفض رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إن أن يكون للولايات المتحدة أي دور في العملية السياسية بعد موقفها الأخير بشأن القدس، مضيفاً أنه لن يكون هناك سلام في المنطقة والعالم من دون أن تكون القدس عاصمة لفلسطين.

ورآى عباس وفي كلمة له في القمة الطارئة لمنظمة التعاون الإسلامي، رأى أن السلطة الفلسطينية باتت بحلّ من كل التزاماتها بعدم الانضمام إلى بعض المنظمات الدولية.

وأكد أن القدس كانت وما زالت وستظل عاصمة فلسطين إلى الأبد، معتبراً أن ما حصل بهذا الشأن يفرض على المجتمعين في قمة منظمة التعاون الإسلامي الخروج بقرارات حاسمة تحمي القدس ومقدساتها وصولاً إلى إنهاء الاحتلال لفلسطين.

وأشار عباس إلى أنه لأول مرة في التاريخ يقف العالم وقفة واحدة ضد قرار رئيس أميركي، أي ضد ترامب بشأن القدس، لافتاً إلى مرور 100 عام على وعد بلفور ومتهماً وانشطن بمتابعة هذا الوعد خطوة بخطوة حتى تنفيذه.

وإذّ تابع "بعد وعد بلفور جاء اليوم وعد جديد قدم فيه ترامب القدس لإسرائيل وكأنه يقدم مدينة من الولايات المتحدة الأميركية"، مشدداً على الاستمرار بالدفاع عن القدس والصمود بوجه المؤامرات التي تستهدف فلسطين، ذكّر رئيس السلطة الفلسطينية أن إسرائيل اجتاحت الأراضي الفلسطينية وطردت الشعب الفلسطيني من أرضه كما محت 400 قرية فلسطينية وخرقت القرارات الدولية من دون أن يحاسبها أحد.

وأشار الرئيس الفلسطيني إن "قرار ترامب جاء في وقت كنا نعمل على الانخراط في عملية السلام وهو جاء بمثابة صفعة"، مؤكداً أنه "لن يقبل بعد اليوم بوساطة الولايات المتحدة في عملية السلام".

كما أكد عباس أن القدس كانت وستظل عاصمة لفلسطين، مشيرا إلى أن "بريطانيا اتخذت اليوم موقفا مغايرا لموقفها أيام وعد بلفور لكن هذا لا يعفيها من الاعتذار".

وأردف قائلاً أن"قرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل جريمة كبرى وانتهاك صارخ للقانون الدولي والاتفاقات الموقعة"، معتبراً أن الرئيس الأميركي يتصرّف مع القدس وكأنه يهدي مدينة أميركية.

وفي وقتٍ طالب فيه الدول التي تؤمن بحل الدولتين أن تعترف بدولة فلسطين، طالب عباس بآلية أممية جديدة لضمان تطبيق قرارات الشرعية الدولية لأن اميركا لم تعد أهلاً للتوّسط في المفاوضات.

وختم بالقول: "نطالب الدول التي تؤمن بحلّ الدولتين ان تعترف بدولة فلسطين، داعياً إلى"تكثيف الجهود لنيل دولة فلسطين عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة"، مؤكداً أن "مواصلة إسرائيل لانتهاكاتها سيجعلنا في حلٍّ من الاتفاقيات الموّقعة معها".