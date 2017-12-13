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رقم الخبر: 209110 تاريخ النشر: كانون الأول 13, 2017 الوقت: 14:37 الاقسام: محليات  
أردوغان في القمة الإسلامية: ترامب كافأ «إسرائيل» رغم جرائمها

أردوغان في القمة الإسلامية: ترامب كافأ «إسرائيل» رغم جرائمها

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن قرار ترامب لن يغيّر شيئا لأن القدس ترزح تحت الاحتلال الإسرائيلي، فالولايات المتحدة تملك القوة لكنها ضعيفة لأن الحق ليس في صفها".
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال القمة الطارئة لمنظمة التعاون الإسلامي لبحث قرار ترامب بشأن القدس أن "الخرائط منذ عام 1947 تكشف أن إسرائيل هي دولة احتلال وإرهاب".
واضاف أردوغان إن "قرار ترامب لن يغيّر شيئا لأن القدس ترزح تحت الاحتلال الإسرائيلي، فالولايات المتحدة تملك القوة لكنها ضعيفة لأن الحق ليس في صفها".
وأعتبر أن "قرار ترامب في حكم العدم أمام التاريخ والأخلاق ويشكل عقابا للفلسطينيين، مؤكداً أنه "لا يمكن أن نتحدث عن السلام في المنطقة والعالم مالم تحل القضية الفلسطينية".
ورأى الرئيس التركي أن "ترامب كافأ إسرائيل رغم جرائمها وهناك 196 دولة في العالم ترفض هذا القرار".
من جانب آخر صرح الرئيس الإيراني حسن روحاني أثناء توجّهه إلى إسطنبول امس، إن رسالته للقمة ستكون أنّ "فلسطين تتصدّر أولويات العالم الاسلاميّ بعدما حوّلتها دول كبرى إلى قضية ثانوية لتسليط الإرهاب على المنطقة".
ومن المقرّر أن يشارك ممثلون عن 48 دولة بينهم 16 زعيماً على مستوى رؤساء وملوك وأمراء.
وكان الرئيس الأميركي أعلن الأسبوع الماضي القدس عاصمة لإسرائيل ما أثار احتجاجات عارمة في فلسطين وفي الكثير من الدول الإسلامية.
 
 
 
 
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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