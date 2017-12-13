أظهرت أحدث اصلاحات 2017 لتصنیف «جرین متریك» (GreenMetric) لجامعات العالم حول التنمیة المستدامة أن من بین إجمالي 619 مؤسسة تم تقییمها علی الصعید الدولي تکون هناك 10 مؤسسات ایرانیة في قائمة (أخضر) مؤسسات العالم.

وتم ادراج أسماء کل من جامعات «زنجان» في المرکز الـ47 و«کاشان» في المرکز الـ109 و«اصفهان» في الـ197 و«شیراز» في الـ228 و«فردوسي مشهد» في الـ281 و «الحرة الاسلامية وحدة العلوم والدراسات» في الـ286 و«امیرکبیر الصناعیة » في الـ311 و«کیلان» في الـ326 و«طهران» في الـ414 و«الزهرا»في الـ459 في قائمة أخضر مؤسسات العالم.

وقد أسس «غرین‌متریك» بهدف تقدیم افاق شاملة من الظروف والسیاسات المرتبطة بالبیئة والتنمیة المستدیمة في جامعات دول العالم المختلفة .ویعتبر أداة لجلب انتباه المدراء والسیاسیین في البیئات الجامعیة إلی القضایا البیئیة واستهلاك الطاقة.

وتشتمل مؤشرات تصنیف المؤسسات ومقارنتها علی البیئة والبنیة التحتیة والطاقة والتغیر المناخي و إدارة النفایات والمیاه والنقل والتعلیم.

تصنيف الجامعات الخضراء هو مبادرة من جامعة إندونيسيا لترتيب الجامعات العالمية وتم إطلاقها في عام 2010، كجزء من استراتيجيتها لرفع مكانتها الدولية. وتصنيف جرين متريك (Green Metric) العالمي يصنف الجامعات من حيث استدامة عملياتها ومدى التزامها بمعايير البيئة النظيفة.. ويصنف جرين مترك الجامعات بناء على عدة معايير تتعلق بالبيئة والاستدامة ضمن الحرم الجامعي من حيث البنى التحتية، والفاعلية في استخدامات الطاقة والحد من انبعاثات غازات الدفيئة ومدى تطبيق مبادئ الادارة المتكاملة للنفايات الصلبة والسائلة ووسائل النقل ومستوى العملية التعليمية.