كلنا نذكر يوم اعتلى المجرم جورج بوش المنصة فوق احدى حاملات الطائرات الاميركية ليزف للشعب الاميركي خبر «انجاز المهمة» وانتهاء الأعمال القتالية في العراق لأن أميركا نفذت مهمة اسقاط نظام صدام الذي كانت له يد قذرة تحمل سلاحا قذرا ويتحكم بها عقل قذر.. ولكن في الوقت الذي أعلن بوش انتهاء المهمة وإنجازها فإن الحقيقة كانت هي ان المهمة بدأت.. وكانت أهداف الحملة هي اطلاق موجة من العنف الطائفي والأهلي في المنطقة وتأسيس فلسفة للعنف لاتبقي ولاتذر.. لتدمير الشرق باسلامييه ومسيحييه من منطلقات انجيلية خرافية حقنت بالاسرائيليات..

وعندما انطلقت المهمة الحقيقية لبوش منذ لحظة اعلان «انجاز المهمة» المخادع وجدت سورية نفسها أمام مهمة كبيرة لاسقاط أو ايقاف المهمة الاميريكية وأنه آن الاوان لاحتواء هذه الموجة القادمة من القذارة.. ولانبالغ ان قلنا بأن الربيع العربي سيء الذكر والمليء بالدم والعنف كان من ملامح المهمة الاميركية الحقيقية.. لكن سورية كانت تحتاج لمواجهة العقل القذر واليد القذرة للمحافظين الجدد الى حليف نظيف له يد نظيفة وعقل نظيف وأخلاق سياسية نظيفة.. فكان الرئيس بوتين الذي تحرك أيضا وقرر أن المهمة الاميركية الحقيقية يجب أن تنتهي لأن انتصارها خطر على العالم.. فهي كانت تريد تحويل الشرق الى أكبر خزان جهادي وفلسفة عنف لا مثيل لها في التاريخ تضرب بها في كل الاتجاهات.. وكان يدرك أن أميركا دخلت المرحلة الثانية من مهمتها القذرة التي ستدفع روسيا ثمنها أيضا..

وهنا ظهر بوتين وبدأت مهمته في مواجهة المهمة الحقيقية الخفية لجورج بوش وعصاباته.. وكان القرار أن منجل السوخوي يجب أن يحصد كل مازرعته أميركا من أشواك وثمار سامة وخشخاش لأن رأس المهمة الأميركية قد أينع وحان قطافه.. فوصلت عاصفة السوخوي وقامت باطلاق أعاصير النار على المشروع الأميركي الذي فوجئ العالم كله بمدى تنظيمه وتحصينه وتسليحه وطموحاته.. ولكنه فوجئ بحجم الإصرار الروسي على انتزاع قلبه.. وهذا ماحصل.. اذ انتزعت اليد الروسية قلب اميركا في مشروع داعش من صدره..

عندما وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الى مطار حميميم أعلن أن المهمة الروسية قد أنجزت في تدمير وتحطيم رأس المشروع الاميركي.. وشتان مابين المهمتين الروسية والاميركية.. فالمهمة الاميركية تسببت في هلاك الملايين ودمار المجتمعات وفناء المدن.. واطلاق فلسفة العنف وثقافة الكراهية.. أما المهمة الروسية فقد أنقذت الملايين من الفوضى والمذابح والشتات.. لأن انتصار المشروع الاميركي وتدمير قوى الدولة في سورية كان سيعني أن أكبر خزان للسلاح في الشرق سيصبح متاحا بيد الناس من مختلف الانتماءات وماعلى الاميركي الا ان يطلق المجزرة الأولى.. ليصبح البحر المتوسط بحيرة حمراء..

وأما سبب فشل المهمة الاميركية ونجاح الروسية فهو بسيط.. اذ أن بوش اعتمد على قوته العسكرية الطاحنة وتجاهل الجيش والشعب العراقي واعتمد على العملاء.. بل ان أول مافعله هو حل الجيش العراقي في انتهاك واحتقار لإرادة العراقيين وكرامتهم لاظهار الاعلاء والسيطرة.. أما بوتين فانه ببساطة اعتمد على قوة عسكرية ساحقة ولكنه حافظ على تحالفه مع الشعب والجيش السوريين.. دون اظهار الاستعلاء والسيطرة.. عقل نظيف ويد نظيفة.. وأخلاق سياسية نظيفة..

ولكن الشيء الذي يجب أن نعرفه هو أنه كما كان للرئيس الأميركي مهمته الظاهرة ومهمته الحقيقية فإن الرئيس الروسي أعلن في الحقيقة عن نهاية المهمة الروسية وانتهاء الأعمال القتالية لمعظم القوات تقريبا ولكنه كان في نفس الوقت يعلن أن المهمة الحقيقية الروسية بدأت اليوم من حميميم.. وهي ملاحقة أميركا وفلولها سرا وعلنا في الشرق والتمدد الى شمال افريقيا حيث وصلت طلائع روسيا الى شمال افريقيا لاسترداد التحالف معه وهي تنظر الى عمق أفريقيا وأميركا اللاتينية.. ونحن في ظل هذه المهمة الجديدة والحقيقية لروسيا يجب أن لانتوقف متفرجين وان نتابع التحرك مع مشروع روسيا الذي سيجرف كل القمامات الأمريكية في المنطقة وكل أكوام القذارة التي نفثت سمومها ولوثت بلادنا بنكهة الموت.. وعلينا الاستفادة من الموجة الروسية الجارفة والطموحة وألا نضيع الفرصة الذهبية التي قد لاتتكرر وأن نعمل على جرف كل أكوام أميركا الضارة والمؤذية والعفنة.. ولانستثني منها كومة واحدة.. وخاصة تلك الكومة القابعة في فلسطين والتي تسمى «اسرائيل»..

انا لست مواطنا روسيا لأصوت لفلاديمير بوتين في الانتخابات الروسية القادمة.. ولكن أنا وكل الشعب السوري سندلي بأصواتنا في الانتخابات الروسية كما لو كنا نملك الحق في التصويت لأننا نعتبر أن بوتين مواطن سوري مرشح لرئاسة روسيا الاتحادية.. لأن مافعله لمساعدة الشعب السوري يستحق منا أن نحبه كمواطن سوري أصيل لأن دم ابنائه امتزج مع دم ابنائنا.. ولاشك ان مافعله سيبقى أثره في التاريخ العالمي الى الأبد وسيكتب على جدران الذاكرة السورية كما كل الروائع.. وسيبقى يذكره الشعب السوري بالعرفان والامتنان..

ان روسيا في الحقيقة أنجبت بطلا للقرن الواحد والعشرين.. فهنيئا لروسيا بهذا البطل.. فلاديمير بوتين.