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رقم الخبر: 209103 تاريخ النشر: كانون الأول 13, 2017 الوقت: 15:17 الاقسام: رياضة  
القائمة الرسمية للمنتخب العراقي في بطولة "خليجي 23"

القائمة الرسمية للمنتخب العراقي في بطولة "خليجي 23"

اعلن الكادر الفني للمنتخب الوطني العراقي عن قائمة الفريق المشاركة في بطولة "خليجي 23".

وذكر الكادر الفني في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، إن "المشاركين في بطولة كأس الخليج "الفارسي" الـ 23 هم (محمد كاصد، جلال حسن ،محمد حميد، احمد ابراهيم، ريبين سولاقا، مصطفى ناظم، نبيل صباح، وليد سالم، علاء مهاوي، علي بهجت، سعد ناطق، سعد عبد الامير، امجد عطوان، ريبين اسعد، مهند علي، مهدي كامل، حسين علي، احمد ياسين، علي حصني، همام طارق، ايمن حسين، علاء عبد الزهره، مهند عبد الرحيم، جستن ميرام، علي فائز، ابراهيم بايش".

ويذكر ان البطولة ستجري مبارياتها في الكويت بعد رفع الايقاف عنها، حيث كان مقرراً ان تقام البطولة في قطر ولكن بعد رفع الحظر عن الكويت عادت البطولة اليها.

 
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مصدر الخبر: االغد برس
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