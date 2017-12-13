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رقم الخبر: 209102 تاريخ النشر: كانون الأول 13, 2017 الوقت: 15:17 الاقسام: رياضة  
بند خاص بالموازنة العامة لمشاركة منتخب ايران بمونديال 2018

بند خاص بالموازنة العامة لمشاركة منتخب ايران بمونديال 2018

خصصت الحكومة الايرانية بمشروع قانون الموازنة العامة الجديدة (تبدأ 21 مارس/آذار المقبل)، بندا خاصا يتعلق بمشاركة ايران بالاستحقاقات الرياضية في عام 2018، أبرزها المشاركة ببطولة كأس العالم لكرة القدم في روسيا.

ويشمل البند المخصص مشاركة ايران في بطولة كأس العالم لكرة القدم في روسيا وفي دورتي الالعاب الاسيوية البارا والبارا اولمبية 2018 في جاكارتا.

وشهدت الميزانية الرياضية زيادة نسبية في مشروع القانون المقدم لمجلس الشورى الاسلامي (البرلمان) الاحد الماضي، بهدف تغطية المستحقات واقامة المعسكرات التحضيرية.

 

 
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مصدر الخبر: فارس للانباء
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