بند خاص بالموازنة العامة لمشاركة منتخب ايران بمونديال 2018 خصصت الحكومة الايرانية بمشروع قانون الموازنة العامة الجديدة (تبدأ 21 مارس/آذار المقبل)، بندا خاصا يتعلق بمشاركة ايران بالاستحقاقات الرياضية في عام 2018، أبرزها المشاركة ببطولة كأس العالم لكرة القدم في روسيا.