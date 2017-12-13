أعلن الاتحاد الدولي للدراجات الأربعاء، سقوط الدراج البريطاني كريس فروم بطل سباق فرنسا "تور دو فرانس" في اختبار للكشف عن المنشطات، خلال سباق إسبانيا.

وكان تقرير إخباري نُشر امس الأربعاء، قد ذكر أن تحاليل العينات المسحوبة من فروم، محترف سباقات الدراجات على الطرق خلال سباق "طواف إسبانيا" الدولي للدراجات (فويلتا)، أسفرت عن نتائج غير طبيعية.

وكشفت تحقيقات مشتركة لصحيفتي "جارديان" البريطانية و"لوموند" الفرنسية، نشرت امس، أن تحاليل عينات فروم، التي سحبت في 20 أيلول/سبتمبر، كشفت عن وجود نسبة عالية من عقار سالبوتامول، الذي يستخدم لعلاج الربو.

وأوضحت صحيفة جارديان أن فروم، المتوج أربع مرات بلقب سباق فرنسا الدولي (تور دو فرانس)، ينفي ارتكاب أي مخالفة ولكن في حالة عدم إثبات براءته سيكون معرضا للحرمان من لقب سباق فويلتا.