ذكر منظمون الأربعاء إن فيكتوريا أزارينكا الفائزة مرتين ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس، حصلت على بطاقة دعوة، للمشاركة في نسخة العام المقبل.

وعادت أزارينكا التي توجت باللقب في ملبورن بارك، في 2012 و2013، إلى بطولات اللاعبات المحترفات، في يونيو حزيران الماضي بعد الإنجاب لكنها دخلت في نزاع على حضانة ابنها، ولم تشارك في أي بطولة منذ ويمبلدون.

وانسحبت أزارينكا من بطولة أمريكا المفتوحة، ونهائي كأس الاتحاد لفرق السيدات، حيث خسرت روسيا البيضاء أمام الولايات المتحدة وتحتل المركز 210 على العالم حاليا.

وقال كريج تيلي مدير بطولة أستراليا المفتوحة في بيان: "موقف فيكتوريا الحالي صعب جدا بالنسبة لنا، ولقد توصلنا إلى أننا سنعرض عليها أي دعم ممكن".

وأضاف: "باعتبارها فازت بلقب بطولة أستراليا مرتين، لقد منحناها بطاقة دعوة، ونتطلع إلى رؤيتها مجددا في الملعب، بملبورن في يناير".

وأكدت أزارينكا أنها تشعر بسعادة كبيرة، بالعودة إلى بطولة أستراليا المفتوحة، وأضافت: "أنا متحمسة جدا للعودة إلى ملبورن للمشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة، إنها البطولة المفضلة بالنسبة لي".

وتابعت: "أحرزت اللقب هناك مرتين، ودائما ما أشعر بالراحة بالوجود في الملعب، كما أن المدينة رائعة".

وتقام بطولة أستراليا المفتوحة، في الفترة من 15-28 يناير كانون الثاني.