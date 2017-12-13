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رقم الخبر: 209099 تاريخ النشر: كانون الأول 13, 2017 الوقت: 13:55 الاقسام: رياضة  
انتصار صعب لبلاكهوكس على بانثرز في دوري هوكي الجليد

انتصار صعب لبلاكهوكس على بانثرز في دوري هوكي الجليد

فاز شيكاجو بلاكهوكس بصعوبة 3-2 على فلوريدا بانثرز، بعد اللجوء إلى وقت إضافي، في دوري هوكي الجليد بأمريكا الشمالية الثلاثاء.

وكان التعادل 2-2 يسيطر على اللقاء، قبل أن يسجل باتريك كين هدف الانتصار، بعد مرور دقيقتين و24 ثانية من الوقت الإضافي.

وساهم أيضا براندون سعد في الانتصار، بعدما سجل هدفا وساهم في هدف آخر، كما أنقذ الحارس كوري كروفورد 35 محاولة.

وكان بلاكهوكس متأخرا، لكن لاعبه جوناثان توز سجل هدف التعادل، قبل حوالي ست دقائق من نهاية الوقت الأصلي.

وتلقى توز التمريرة من سعد، وهز شباك جون رايمر حارس فلوريدا، الذي أنهى اللقاء بعدما أبعد 25 محاولة.

 

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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