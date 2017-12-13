فاز شيكاجو بلاكهوكس بصعوبة 3-2 على فلوريدا بانثرز، بعد اللجوء إلى وقت إضافي، في دوري هوكي الجليد بأمريكا الشمالية الثلاثاء.

وكان التعادل 2-2 يسيطر على اللقاء، قبل أن يسجل باتريك كين هدف الانتصار، بعد مرور دقيقتين و24 ثانية من الوقت الإضافي.

وساهم أيضا براندون سعد في الانتصار، بعدما سجل هدفا وساهم في هدف آخر، كما أنقذ الحارس كوري كروفورد 35 محاولة.

وكان بلاكهوكس متأخرا، لكن لاعبه جوناثان توز سجل هدف التعادل، قبل حوالي ست دقائق من نهاية الوقت الأصلي.

وتلقى توز التمريرة من سعد، وهز شباك جون رايمر حارس فلوريدا، الذي أنهى اللقاء بعدما أبعد 25 محاولة.