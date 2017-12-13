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رقم الخبر: 209098 تاريخ النشر: كانون الأول 13, 2017 الوقت: 13:45 الاقسام: ثقافة وفن  
جائزتان من نصیب «الجسر الأبیض» الإيراني

جائزتان من نصیب «الجسر الأبیض» الإيراني

حصد فیلم «بل سفید» (الجسر الأبیض) للمخرج علي قوی‌تن في اول حضوره الدولي جائزة خاصة للجنة التحكیم وجائزة الیونیسف من مهرجان «المبیا» في الیونان.

وأقیمت الدورة الـ20 من مهرجان المبیا للأطفال والمراهقین في غضون ٢ - ٩ دیسمبر/كانون الاول في مدینه بیرغوس الیونانیة.

يحكي «الجسر الأبيض» قصة فتاة عمرها 8 سنوات تتعرض الى حادث، الامر الذي يؤثر على ظروفها التعليمية في المدرسة.

ويذكر ان قوي تن اخرج عدة افلام سينمائية منها «سماء أمي الزرقاء» و«العودة» و«تحليق الطائرات الورقية» و«القهوة الساخنة» وغیرها.

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ايسنا
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