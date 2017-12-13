افتتح مهدي هنردوست السفير الايراني في باكستان يوم 11 من ديسمبر، اسبوع الافلام الايرانية في باكستان.

وقد حضر افتتاحية الاسبوع التي اقيمت في المركز الوطني للفنون في باكستان « PNCA» وزيرة الاعلام والترث الوطني السيدة مريم ارونغ زيب وعدد من السينمائيين الباكستانيين.

وتستمر فعايات اسبوع الافلام الايرانية الذي افتتح لخمسة ايام في متحف الفنون الوطنية (لوك ورثة) في باكستان والمركز الوطني للفنون في اسلام آباد « PNCA».

وسيعرض خلال فعاليات الاسبوع الافلام: «بعيد جداً قريب جداً» للمخرج رضا مير كريمي، «الحارس الشخصي» للمخرج ابراهيم حاتمي كيا، «حبة سكر» للمخرج رضا ميركريمي، «الرخ المجنون» للمخرج ابوالحسن داوودي و«اين حذائي؟» للمخرج كيومرث بوراحمد، وستعرض الافلام في عدة مدن باكستان.