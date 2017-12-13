  • الأربعاء ٢٤ ربیع الاول ١٤٣٩
  • الأربعاء , ديسمبر 13, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 209097 تاريخ النشر: كانون الأول 13, 2017 الوقت: 13:45 الاقسام: ثقافة وفن  
اسبوع الافلام الايرانية في باكستان

اسبوع الافلام الايرانية في باكستان

افتتح مهدي هنردوست السفير الايراني في باكستان يوم 11 من ديسمبر، اسبوع الافلام الايرانية في باكستان.

وقد حضر افتتاحية الاسبوع التي اقيمت في المركز الوطني للفنون في باكستان « PNCA» وزيرة الاعلام والترث الوطني السيدة مريم ارونغ زيب وعدد من السينمائيين الباكستانيين.

وتستمر فعايات اسبوع الافلام الايرانية الذي افتتح لخمسة ايام في متحف الفنون الوطنية (لوك ورثة) في باكستان والمركز الوطني للفنون في اسلام آباد « PNCA».

وسيعرض خلال فعاليات الاسبوع الافلام: «بعيد جداً قريب جداً» للمخرج رضا مير كريمي، «الحارس الشخصي» للمخرج ابراهيم حاتمي كيا، «حبة سكر» للمخرج رضا ميركريمي، «الرخ المجنون» للمخرج ابوالحسن داوودي و«اين حذائي؟» للمخرج كيومرث بوراحمد، وستعرض الافلام في عدة مدن باكستان.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/2428 sec