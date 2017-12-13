  • الأربعاء ٢٤ ربیع الاول ١٤٣٩
  • الأربعاء , ديسمبر 13, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 209096 تاريخ النشر: كانون الأول 13, 2017 الوقت: 13:45 الاقسام: ثقافة وفن  
«غلوبال» يمنح «آريو واليبال» الايراني جائزة افضل فيلم

«غلوبال» يمنح «آريو واليبال» الايراني جائزة افضل فيلم

فاز الفيلم الايراني القصير «آريو واليبال» للمخرج محمد بخشي بجائزة افضل فيلم في مهرجان «غلوبال» الدولي للافلام في امريكا.

«آريو واليبال» يحكي قصة مجموعة من اللاجئين العرب يصلون حدود دولة تتكلم الانجليزية لكن هذه المجموعة تجد الحدود مغلقة امامها وفي كل يوم تشتبك مع الجنود الموجودين على الحدود الى ان يفتح بعض الاطفال طريقاً للتواصل بين المجموعتين و...

وكان الفيلم قد حصل على العديد من الجوائز من عدة مهرجانات مثل مهرجان «ميلان» للافلام في ايطاليا ومهرجان «ماتراي» في ايطاليا، وغيره من المهرجانات الدولية.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 3/1638 sec