«آريو واليبال» يحكي قصة مجموعة من اللاجئين العرب يصلون حدود دولة تتكلم الانجليزية لكن هذه المجموعة تجد الحدود مغلقة امامها وفي كل يوم تشتبك مع الجنود الموجودين على الحدود الى ان يفتح بعض الاطفال طريقاً للتواصل بين المجموعتين و...

وكان الفيلم قد حصل على العديد من الجوائز من عدة مهرجانات مثل مهرجان «ميلان» للافلام في ايطاليا ومهرجان «ماتراي» في ايطاليا، وغيره من المهرجانات الدولية.