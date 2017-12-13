منذ انطلاق مهرجان فجر السينمائي الدولي، وانفصاله عن مهرجان فجر المحلي ليصبح كلّ واحد منهما مشروع سينمائي قائم بذاته، والإهتمام منصب على استقطاب الأفلام الأجنبية وخاصة العربية. حيث سجّل المخرجون العرب منذ انطلاقه مثل: المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي والمخرج العراقي محمد دراجي و…

وأضيفت جائزة المخرج السوري الراحل مصطفى العقاد للمهرجان لاضفاء صبغة سينما دول الجوار على فعالياته، وتبادل الخبرات والتجارب.

ويأتي مهرجان فجر السينمائي العالمي هذا العام مركزاً على الفيلم الروائي. فقد سجّل حتى الآن 682 فیلما من 35 دولة ومن بينها 300 فيلم روائي.

وسيحوز الفيلم الروائي هذا العام على اولوية قائمة المهرجان وفي العرض وفي تقريب الفيلم الروائي المشارك من خارج البلاد. بينما يعطي القائمون على المهرجان هذا العام، اهتماماً خاصاً بالفيلم الروائي العربي. وقد نالت الأفلام العربية المشاركة في الدورات السابقة اهتمامَ السينمائين الإيرانيين وقُدمت عدّة قراءات نقدية على المنتج السينمائي.

يُذكر أنّ الفرصة متاحة للراغبين في التسجيل في المهرجان عبر الرابط أدناه: http://www.fajriff.com/

وبدأ التسجيل من بداية نوفمبر المنصرم ويستمر حتى الاول من شهر مارس 2018، بينما المهلة الأخيرة لاستقبال الاعمال تنتهي في 5 مارس 2018.

وقد ضمّ المهرجان في الدورة السابقة 50 ندوة وورشة، قدمت للجمهور المشارك موادا إحترافية في مجالات كتابة النصّ والتصوير والديكور والاخراج. ويعدّ المهرجان هذا العام لندوات وورشات احترافية تغطي مساحة أكبر من الاعوام السابقة.

وتنطلق فعاليات مهرجان فجر العالمي السينمائي السادس والثلاثين في 19 ابريل ويستمر حتى 27 ابريل 2018، ويترأس المهرجان المخرج الإيراني المعروف رضا مير كريمي.