فاز كليفلاند كافاليرز على أتلانتا هوكس 123-114 في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، بفضل تميز لاعبيه في الرميات الثلاثية.

وسجل لاعبو كليفلاند 20 رمية ثلاثية، واكتفى ليبرون جيمس عملاق كافاليرز بتسجيل رميتين ثلاثيتين لكنه أحرز في اللقاء 25 نقطة، وعادل رقمه القياسي الشخصي في عدد التمريرات الحاسمة برصيد 17 كرة.

وأضاف كايل كورفر 6 رميات ثلاثية، وأنهى اللقاء برصيد 19 نقطة كما سجل كيفن لاف 17 نقطة، منها 4 رميات ثلاثية، واستحوذ على 12 كرة مرتدة فيما سجل خوسيه كالديرون 4 رميات ثلاثية أيضًا.