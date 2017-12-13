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رقم الخبر: 209093 تاريخ النشر: كانون الأول 13, 2017 الوقت: 13:44 الاقسام: رياضة  
كافاليرز يقهر هوكس بسلاح الثلاثيات

كافاليرز يقهر هوكس بسلاح الثلاثيات

فاز كليفلاند كافاليرز على أتلانتا هوكس 123-114 في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، بفضل تميز لاعبيه في الرميات الثلاثية.

وسجل لاعبو كليفلاند 20 رمية ثلاثية، واكتفى ليبرون جيمس عملاق كافاليرز بتسجيل رميتين ثلاثيتين لكنه أحرز في اللقاء 25 نقطة، وعادل رقمه القياسي الشخصي في عدد التمريرات الحاسمة برصيد 17 كرة.

وأضاف كايل كورفر 6 رميات ثلاثية، وأنهى اللقاء برصيد 19 نقطة كما سجل كيفن لاف 17 نقطة، منها 4 رميات ثلاثية، واستحوذ على 12 كرة مرتدة فيما سجل خوسيه كالديرون 4 رميات ثلاثية أيضًا.

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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