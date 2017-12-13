فازت الكاتبة الفلسطينية حزامة حبايب بجائزة نجيب محفوظ للأدب لعام 2017 عن روايتها «مخمل» الصادرة في 2016 عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر في بيروت ومكتبة كل شيء في حيفا.

وتسلمت الكاتبة الجائزة خلال حفل أقيم بمقر الجامعة الأميركية بالقاهرة، وحضره عدد من الكتاب والأدباء والمثقفين. وتمنح دار نشر الجامعة الأميركية تلك الجائزة سنويا احتفاء باسم الكاتب المصري الراحل.

ورواية «مخمل» هي الثالثة للكاتبة بعد «أصل الهوى» و«قبل أن تنام الملكة»، كما صدرت لها أربع مجموعات قصصية ومجموعة نصوص شعرية.

وقالت لجنة التحكيم في حيثيات منح الجائزة «مخمل، رواية فلسطينية جديدة لا تدور حول القضية السياسية والمقاومة وحلم العودة، إنها عن الفلسطينيين الذين تمضي حياتهم دون أن يُلتفت إليهم أو أن تُدون قصتهم».

وأضافت «تعزى البطولة في هذه الرواية إلى شعرية ومهارة العزف على أوتار الكلمات، وإطلاق الصور مُجنحة بالخيال، وتوازن إيقاع الجمل محكمة البناء.. أنت تقرأ رواية مخمل وكأنك ترى لغتك بهية زاهية ترقص وتشدو».

وتقدم دار نشر الجامعة الأميركية بالقاهرة جائزة نجيب محفوظ في 11 ديسمبر/كانون الأول كل عام، مواكبة مع تاريخ ميلاد الكاتب الحائز على نوبل في الأدب، وتشمل الجائزة ميدالية فضية ومكافأة مالية إضافة إلى نشر وترجمة العمل إلى الإنجليزية.