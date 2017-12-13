فشل اتحاد الكرة السوري في تأمين معسكر خارجي أو مباريات ودية للمنتخب الأولمبي الذي يستعد للمشاركة في نهائيات آسيا تحت 23 عامًا بالصين، مطلع العام المقبل.

وكان الاتحاد السوري قد خاطب 7 اتحادات عربية وآسيوية، لاستضافة المنتخب في معسكر خارجي، واللعب وديًا، لكنه فوجئ باعتذار البعض، وتجاهل البعض الآخر لخطاباته، رغم أنه وعد الجهاز الفني للمنتخب بثلاث وديات، قبل الوصول للصين.

وحاول حسين عفش المدير الفني للمنتخب الأولمبي، أثناء وجوده، الأسبوع الماضي، في البحرين، تأمين مباراتين وديتين، لكنه اصطدم باعتذار الاتحاد البحريني.

ومن جهة أخرى حرم اتحاد الكرة ربيع سرور لاعب الاتحاد الحلبي، من الالتحاق بالمنتخب، بعد ضلوعه في أحداث الشغب، خلال مواجهة فريقه مع الوحدة الدمشقي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري.

ومن المتوقع دخول المنتخب الأولمبي معسكر محلي، في العاصمة دمشق، لحين تأمين معسكر خارجي، أو مباراة ودية.

وكان المنتخب الأولمبي، قد أقام معسكرين في قطر وإندونيسيا، الشهر الماضي، ولعب خلالهما 4 وديات.

ويلعب المنتخب السوري في النهائيات الآسيوية، تحت 23 عامًا، بالمجموعة الرابعة، التي تضم أيضًا "كوريا الجنوبية، وأستراليا، وفيتنام".