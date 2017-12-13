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رقم الخبر: 209090 تاريخ النشر: كانون الأول 13, 2017 الوقت: 13:43 الاقسام: ثقافة وفن  
تكريم استاذ اللغة والادب العربي آذرتاش آذرنوش
لخدماته العلمية والثقافية

تكريم استاذ اللغة والادب العربي آذرتاش آذرنوش

اقامت مراسم لتكريم أستاذ اللغة العربية وآدابها آذرتاش آذرنوش في جمعية الأعمال والمفاخر الثقافية وذلك لخدماته القيمة التي اسداها في المجال العلمي والثقافي.

ويعد الاستاذ آذرتاش آذرنوش الوجه الخالد للغة العربية وادابها. ويعتبر كتاب «تعليم اللغة العربية» من مؤلفاته المهمة ما اوجد بمفرده تطورا في تعليم اللغة العربية في ايران. ومن مؤلفاته القيمة والمهمة الاخرى «قاموس عربي – فارسي». وقد اعتمد الدكتور اذرنوش اسلوبا حديثا في وضع هذا القاموس، ومن خصائصه وميزاته هي معانيه ومرادفاته المتعددة.

ويقام حفل تكريم هذا المترجم والمؤلف اليوم الاربعاء 13 ديسمبر في جمعية الاعمال والمفاخر الثقافية الايرانية بطهران

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ايبنا
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