أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية الثلاثاء إيقاف 6 من لاعبات هوكي الجليد في روسيا مدى الحياة عن المشاركة في الأولمبياد مع تجريد فريق السيدات من نتائجه في أولمبياد سوتشي عام 2014.

وذكرت اللجنة الأولمبية الدولية أن الرياضيات تم معاقبتهن من قبل اللجنة، التي يترأسها دينيس أوسفالد، والتي تفحص ممارسات المنشطات في روسيا خلال أولمبياد سوتشي، بعد نشر تقرير كبير محققي الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) ريتشارد مكلارين.

وجرى إيقاف اينا ديوبانوك، وايكاترينا ليبيديفا، وايكاترينا باشكيفيتش، وانا شيبانوفا، وايكاترينا سمولينتسيفا، وجالينا سكيبا، بينما أغلقت اللجنة الأولمبية الدولية، قضية ضد رياضية سابعة دون إصدار عقوبات.

وفي أولمبياد سوتشي فاز فريق هوكي الجليد الروسي للسيدات في التصفيات لكنه خرج من دور الثمانية على يد سويسرا.

وقالت اللجنة في بيان عبر موقعها على الإنترنت "ألغيت نتائج المنتخب الروسي في منافسات هوكي الجليد للسيدات في الأولمبياد، وطُلب من الاتحاد الدولي لهوكي الجليد تعديل نتائج المنافسات وفقا لذلك".

وأنهى المنتخب الروسي مشاركته في دورة ألعاب سوتشي في المركز السادس.

وزاد هذا القرار من عدد الرياضيين الروس الموقوفين مدى الحياة عن المشاركة الأولمبية، بسبب انتهاكات مزعومة تتعلق بالمنشطات في ألعاب سوتشي إلى أكثر من 30 رياضيا.

ووافقت اللجنة الأولمبية الروسية في وقت سابق الثلاثاء على دعم الرياضيين الروس الذين سيختارون المشاركة في الاولمبياد الشتوي العام المقبل في كوريا الجنوبية كمستقلين.