قال الاكاديمي محمد بقائي لدی دراسته كتاب «افكار الایرانیین» بأن اقبال اللاهوري كانت لديه نفس الاحاسیس والمشاعر بشأن الثقافة والقيم الإيرانية والتي كان الفردوسي یكنها تجاه الثقافة الایرانیة.

وعقدت ندوة نقد واستعراض كتاب «افكار الایرانیین الخفیة» والذي عمل علی استعراض موضوع ایران في أفكار اقبال اللاهوري وقد جرت بحضور الاستاذ الجامعي محمد بقائي ماكان والملحق الثقافي الباكستاني ومؤلف الكتاب محمد حسن مقیسة.

وذكر محمد بقائي ماكان في هذه الندوة بأنه أصدر خلال أكثر من ثلاثین عاماً من البحث والدراسة حول اقبل اللاهوري 35 كتاباً حازت علی تأیید آكادیمیة اقبال في لاهور وهذا الكتاب یعتبر من أكبر المراجع حول دراسات اقبال.

وأضاف هذا الاستاذ الجامعي بأن اقبال لم یكن شاعراً فحسب بل كان فیلسوفاً یملك مدرسة فلسفیة خاصة به وكان بالاضافة الی ذلك باحثاً في القرآن الكریم والحقوق ومن الذین ساهموا في تأسیس دولة مستقلة وكان أیضاً ناشطاً سیاسیاً ومتخصصاً في الشؤون التربوية وصحفیاً وله باع طویل في الشعر الفارسي.

واستطرد بقائي یقول بأن عنوان كتاب «ایران من وجهه نظر اقبال» تغیر الى «افكار الایرانیین» وهذه الافكار لیست بخافیة علی أحد لأنها أفكار واضحة یراها الجمیع. وكان اقبال ومن دون ان یكون منتمیاً الی الثقافة الایرانیة وقیمها كان یحمل نفس الاحاسیس والمشاعر التي كان یحملها الفردوسي بالنسبة للثقافة الایرانیة.

وأكد بقائي ماكان بأنه أشار في مؤتمر اسلام آباد الی ان اقبال اللاهوري كان سبباً لأن یحس الایرانیون بأنهم لایشعرون بأي تمایز عن الشعب الباكستاني واذا ما تجولت في شوارع باكستان ورأیت اسماء الشعراء والفلاسفة الایرانیین من أمثال حافظ وسعدي وسهروردي وغیرهم ملصقة علی هذه الشوارع لأحسست بنوع من الفخر.

وأضاف بأن أحد الاساتذة الباكستانیین ذكر في ندوة جامعیة في لاهور بأن الباكستانیین یفتخرون بالثقافة الایرانیة لأنهم تعلموا ذلك من اقبال خاصة ان هذه الثقافة تجري مجری الدم في عروق الباكستانیین.

وأكد محمد حسن مقیسه بأنه تناول في كتابه هذا الدوایین الفارسیة والاردیة وكذلك كتاب اقبال «طريق الحكمة في إيران» و«تنقیح الفكر الديني في الإسلام» وقصائد اقبال باللغة الفارسیة وأضاف بأن دیوان اقبال لم یترجم لحد الآن الی الفارسیة.

وذكر مقیسه بأن اقبال كان ملماً بأربع ثقافات هي الایرانیة والاسلامیة والهندیة والاوروبیة ولكنه كان یركز علی الثقافة الایرانیة الی درجه إنه كان یتباهی ویفتخر بایران في كافة أعماله لأن سبب تجذر حضارة وثقافة ما في اعماق التاریخ یعود الی امتلاكها الدین والعلم والفلسفه والحكمة والتصوف والعرفان والاخلاق والادب والفن وهو ما تمتلكه الثقافة الایرانیة.

كما تطرق هذا الباحث الی ان ایران كانت تضم قبل الاسلام خمس دیانات قدیمة ولكن الایرانیون ورغم انهم لیسوا عرباً فقد ألفوا الكثیر من الكتب في الثقافة الاسلامیة من امثال الخیام وابن سینا وغیرهم.

وأكد مقیسه بأن المسلمین الایرانیین لعبوا دوراً كبیراً في تأطیر ایران الاسلامیة والفلسفه الاسلامیة لأن ایران هي أرض العقل والمحبة وهو ما جعل اقبال یعشق ایران. ومن الجدیر بالذكر إن سائر الثقافات مثل الاوروبیة والهندیة لم تضم كل هذه الخصائص وكان اقبال یعتقد بأن الایرانیین كان لهم الدور الاكبر في إثراء الثقافة الاسلامیة.

وأضاف بأن اقبال ورغم انه كان یتحدث باللغة الاردیة فقد كان یجید أیضاً اللغات الالمانیة والانجلیزیة والعربیة ولكنه كان یركز علی اللغة الفارسیة التي كتب بها 9000 بیت من الشعر رغم انه لم یكتب بالاردیة أكثر من 6000 بیت من الشعر.

وأضاف هذا الخبیر بأن اقبال خدم شعبه أیضاً حیث أيقظ المسلمین في شبه القارة الهندیة من سباتهم وشحذ هممهم في طلب الاستقلال والحریة.