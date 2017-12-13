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رقم الخبر: 209087 تاريخ النشر: كانون الأول 13, 2017 الوقت: 13:37 الاقسام: رياضة  
كريستال بالاس يخطف فوزًا دراماتيكيًا أمام واتفورد

كريستال بالاس يخطف فوزًا دراماتيكيًا أمام واتفورد

أحرز كريستال بالاس هدفين في الدقائق الأخيرة ليفوز (2-1) على واتفورد ويخرج فريق المدرب روي هودجسون من منطقة الهبوط بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الثلاثاء.

وتقدم واتفورد بهدف مبكر عن طريق داريل يانمات بعد مرور ثلاث دقائق وكان بالاس قريبا من الخروج من استقبال الهدف الثاني بعدما أهدر واتفورد عدة فرص سهلة أهمها من القائد تروي ديني من مدى قريب.

لكن جاءت نقطة التحول في الدقيقة 87 عندما تعرض توم كليفرلي لاعب واتفورد للطرد بعد خطأ عنيف ثم بعدها بدقيقتين نجح بكاري ساكو في إدراك التعادل لبالاس إثر متابعة تسديدة زميله ويلفريد زاها.

وتوغل زاها بشكل رائع من ناحية اليسار وأرسل كرة أرضية حولها جيمس مكارثر إلى هدف الانتصار ليشعل احتفالات لاعبي بالاس.

ولم يخسر بالاس في آخر ست مباريات بالدوري وتقدم إلى المركز 17 برصيد 14 نقطة وهي أول مرة يخرج فيها من منطقة الهبوط هذا الموسم، ولم يحقق واتفورد أي فوز في آخر أربع مباريات.

كما تغلب بيرنلي على ضيفه ستوك سيتي بهدف نظيف، وخسر هيديرسفيلدتاون على ارضه امام تشيلسي بهدف لثلاثة.

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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