تأهل إنتر ميلان إلى دور الـ8 من بطولة كأس إيطاليا بعد مباراة غاية في الصعوبة، أمام بوردينوني أحد فرق دوري الدرجة الثالثة الإيطالي، الذي نجح في فرض التعادل السلبي طوال 120 دقيقة، قبل أن يتأهل إنتر عبر ركلات الترجيح.

شهدت نصف الساعة الاولى من المباراة سيطرة شبه كاملة لفريق إنتر، واقترابه من التسجيل في أكثر من فرصة، كانت أبرزها تلك الكرة التي سنحت للإيفواري - الفرنسي يان كارامو عند الدقيقة 22 بعد كرة أخطأ فيها وسط بوردينوني ووصلت للجناح الأيسر الذي انفرد بمرمى الحارس بيريلي، لكن الأخير خرج في الوقت المناسب وتصدى للكرة بعد أن رمى جسده باتجاه الكرة.

مع ذلك سنحت فرصة خطيرة غير متوقعة لبوردينوني وذلك بعد تسديدة يسارية من اللاعب مانياجي، ولكنها اصطدمت بالقائم الأيمن لمرمى الحارس دانييلي باديلي.

كما سنحت فرصة أخرى للفريق الزائر في نهاية الشوط بعد أن تهيأت كرة داخل منطقة الجزاء للوكا لولي ولكنه أطاح بها فوق العارضة، كما أضاع كارامو فرصة أخرى من انفراد كامل لينتهي الشوط الاول بتعادل سلبي.

وفي الوقت الإضافي منعت العارضة إيكاردي من التسجيل بعد عرضية بيريسيتش في الدقيقة 104، واستمر صمود بوردينوني حتى وصل لركلات الترجيح، والتي فاز فيها إنتر (5-4).