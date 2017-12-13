تبلغ مساحة هذه المدينة 200 هكتار وتبعد 23 كيلومترا من مدينة «كازرون».

بنيت هذه المدينة في عهد ثاني ملوك الإمبراطورية الساسانية واقوى ملوك هذه السلالة «شابور» الأول (241 – 272 ميلادي)، على يد معماري سوري اسمه «اسباي»، وجاء في نفس الكتيبة أن أول زيارة أجراها الملك شابور لهذه المدينة كانت في السنة الرابعة والعشرين منذ توليه الحكم في البلاد.

وبغض النظر عن أن «محافظة فارس» هي مسقط رأس الإمبراطور الساساني شابور، يقول الخبراء أن هناك عدة أسباب جعلت هذه المنطقة موضع إهتمام لدى الملك شابور، ليشيد فيها هذه المدينة التي سميت على إسمه بعد تغلبه على الإمبراطور الروماني «فالبريان».

طبيعة هذه المنطقة وطقسها الملائم واراضيها الخصبة وكثرة الينابيع والعقبات الطبيعية فيها هي من أهم تلك الاسباب، ذلك فضلا عن كونها متاحة وسهلة الوصول عبر الطريق الملكي.

الى ذلك كانت هذه المدينة من أهم المدن لدى الإمبراطورية الساسانية، قبل أن يصاغ إهتمام القياصرة الساسانيين نحو غرب إقليمهم اي مدينة «قطيسفون».

وفقدت مدينة بيشابور شوكتها بعد الفتح الإسلامي لبلاد فارس تدريجيا، إذ بات الإزدهار فيها يتوارى عن الأنظار شيئاً فشيئاً، تاركا رصيدا تاريخيا غنيا، بينما إحتلت آنذك مدينة «كازاركاه» التي تسمى حاليا بـ«كازرون» مكانة مدينة شابور، من حيث الأهمية والإزدهار.

وتعد بيشابور أول مدينة تاريخية تحظى بتاريخ مدني مكتوب حيث يسعى حالياً المسؤولون في مؤسسة التراث الثقافي الإيراني لتسجيل هذه المدينة في قائمة التراث العالمي باعتبار مكانتها في الإمبراطورية الساسانية.

من جانبه صرح العضو في أحدى اللجان الثقافية في مدينة كازرون «محسن عباسبور»، أن المسؤولين وعدوا منذ 17 سنة بإدراج بيشابور في قائمة التراث العالمي وفتح طرق سياحية نحو الآثار التاريخية فيها، لكن لازالت لم تتحقق هذه الوعود، مشيرا الى الإمكانيات والطاقات السياحية التي تمتاز بها هذه المدينة كونها تحتوي الكثير من المعالم الأثرية، لافتا الى أن المساعي والجهود التي بذلت من أجل ادراج هذه المدينة في قائمة اليونسكو للتراث العالمي قد أثمرت اخيرا حيث سيتم قريباً إنضمام ملف هذه المدينة الى باقي الملفات الخاصة بالإمبراطورية الساسانية كي تسجل ضمن التراث العالمي.

وفي سياق متصل أعلن المدير العام للتراث الثقافي والصناعة اليدوية والسياحة في محافظة فارس «مصيب أميري» خلال حديثه لوكالة مهر للأنباء، عن بدء بعض الإجراءات التنفيذية من أجل فتح طرق سياحية نحو مدينة بيشابور التاريخية، قائلا أن هذه المنطقة التاريخية التي تمتاز بطبيعة جميلة ايضا، تملك حيزا واسعا في مجال السياحة لدى محافظة فارس، إذ أنها تضم ساحات تاريخية وإستراتيجية تشتمل على آثار وأبنية مهمة تتعلق بعهد الإمبراطورية الساسانية.

الى ذلك أكد أميري بما أن معظم السياح الرافدين الى مدينة بيشابور لديهم معلومات حول هذه المنطقة وآثارها التاريخية من خلال المطالعة، فإن الطرق السياحية التي من المقرر إنشائها يجب أن تبنى في أرضية ملائمة ومع الإلتزام بالمعايير الهندسية، بحيث تغطي جميع المعالم والآثار التاريخية، كي تلبي مطالب السياح.

يذكر ان المدير العام للسياحة في محافظة فارس قال: «نظرا الى توافد الكثير من السياح من داخل وخارج إيران الى هذه المجموعة التاريخية على مدار السنة وفي جميع المواسم، فدفعنا ذلك للمضي في إنشاء الطرق السياحية، وحاليا قد إنتهينا من تصميمها بحيث أصبحت هذه الطرق عملانية»، موضحا «أن الطرق السياحية هذه ستتيح زيارة جميع الآثار التاريخية الموجودة في هذه المدينة للسياح مثل؛ البرج والحصن، وقصر الملك الرومي فالبرين، وقاعة الضيافة والإحتفالات، وإيوان الفسيفساء، ومعبد آناهيتا، والأعمدة التذكارية ، ومدرسة تتعلق بعهد الإسلامي، وجامع، وخندق، وحمام وغيرها من التحف الأثرية».