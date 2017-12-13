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رقم الخبر: 209079 تاريخ النشر: كانون الأول 13, 2017 الوقت: 13:36 الاقسام: منوعات  
تطبيق حظر على هواتف التلاميذ في المدارس الفرنسية

تطبيق حظر على هواتف التلاميذ في المدارس الفرنسية

أعلن وزير التعليم الفرنسي أن بلاده ستطبق حظراً على استخدام الأطفال الهواتف المحمولة في المدارس، اعتباراً من الثالث من سبتمبر/ أيلول من العام المقبل.

وقال الوزير جان ميشال بلانكي: (نحن نعمل على ذلك، ويمكن استخدام عدة طرق)، مشيرا الى ان (هواتف التلاميذ يمكن أن تُحفظ في خزائن أثناء الحصص الدراسية).

ويوجد بالفعل حظر مماثل في فرنسا، لكنه لا يطبق بشكل موحد.

ويشكك بعض خبراء التعليم الفرنسيين في تعهد بلانكر، ويقولون إن موارد المدارس قد لا تسمح بذلك.

من جهتها، قالت نائب رئيس اتحاد المعلمين الفرنسيين، فاليري سيباهيمالاني، في تصريحات لصحيفة (لوموند)، إن الحظر الحالي (مشدد لدرجة كبيرة، يصعب معها تطبيقه).

وأضافت: (لا يمتلك المعلم حق تفتيش التلاميذ ولا مصادرة هواتفهم، لأنها ليست مادة خطرة).

وينص قانون التعليم الفرنسي على أن الهواتف المحمولة محظورة (أثناء الحصص الدراسية كافة، وفي الأماكن المنصوص عليها في اللوائح الداخلية للمدارس).

وعادة ما تكون تلك الأماكن هي المكتبات والمقاصف وصالات الألعاب الرياضية.

لكن الوزير قال إن الهواتف المحمولة يجب أن تكون متاحة لبعض الأغراض التعليمية، والظروف الطارئة.

وخلال حملته الانتخابية الرئاسية، تعهد الرئيس، إيمانويل ماكرون، بتطبيق حظر على استخدام الأطفال الهواتف المحمولة بالمدارس.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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