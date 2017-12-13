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رقم الخبر: 209078 تاريخ النشر: كانون الأول 13, 2017 الوقت: 13:36 الاقسام: منوعات  
بحث عن اسم زوجته على الانترنت بداعي الفضول.. ما اكتشفه كان مرعباً!

بحث عن اسم زوجته على الانترنت بداعي الفضول.. ما اكتشفه كان مرعباً!

توصل زوج أسترالي إلى اكتشاف غريب عندما حاول بدافع الفضول البحث عن اسم زوجته على محرك البحث (غوغل).

فبعد خمس سنوات من الزواج، اكتشف أندرو موراي أن زوجته الأميركية، بروك لين كروز (38 عاماً) قاتلة متسلسلة.

وتذكّر أنها تظهر اهتماماً كبيراً بعالم الجريمة، مشيراً إلى أنّ تصرفاتها الغريبة والعدوانية دفعته إلى الانفصال عنها أخيراً.

وبعد اكتشافه ارتباط اسمها بسلسلة جرائم مروعة، سارع لإبلاغ السلطات الأسترالية والأميركية عنها.

وأظهرت التحقيقات أنها اتهمت بارتكاب جريمة قتل مروعة بحقّ جارتها الحامل وبخطف طفلها.

ولم تعترف بجريمتها، إلا أن زوجها الأسبق هوين (32 عاماً) أفاد أثناء استجوابه، بأنه وصل إلى الشقة ليجد الحمام مليئاً بالدم وكروز تحمل رضيعاً بين يديها، وتقول له (هذا طفلنا ونحن عائلة).

كما حامت الشكوك حولها بشأن مقتل شابة تدعى سافانا غريويند (22 عاماً) بعدما عثر على جثتها ملفوفة بالبلاستيك في نهر في ولاية مينيسوتا.

وكشف أندرو موراي إنه التقاها عبر موقع للتعارف، وقال خلال التحقيق: (كان كل ذلك مبنياً على الأكاذيب. لم أكن أعرف أنها كانت متزوجة في أميركا وأن لديها أطفالاً إلى أن بدأت الأمور تتكشف). وأضاف أنها كانت مهووسة بالجرائم وأن أطروحتها الجامعية تناولت قصص القتلة والسفاحين.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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