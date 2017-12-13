وتبين من الفحص أن الشاب الأمريكي جاك كوهين الذي يبلغ من العمر 32 عاماً، مصاب بأكبر ورم في القلب في العالم، بحسب ما ذكرته صحيفة (ديلي ميل) البريطانية.

وكان الأطباء قد شخصوا حالة كوهين، الذي يعاني من آلام الصدر، بأن ضغط دمه منخفض بشكل خطير، وذلك خلال اختبار الإجهاد، إلا أن التصوير بالرنين المغناطيسي، كشف أن كوهين لديه ورم بحجم كرة التنس في قلبه.

وقام الأطباء بإجراء جراحة قلب مفتوح للشاب من أجل إزالة الورم النادر للغاية، قبل 6 أشهر.

وقال أطباء اختصاصيون في المركز الطبي، بجامعة كولومبيا الأمريكية، أن هذه أول مرة يشاهدون فيها مثل هذه الحالة.

وصرح كوهين أنه كان يعاني من حرقان وثقل في صدره سبب له شعورا بالغثيان، وعدم القدرة على التنفس، بعد ممارسة الرياضة، وذلك منذ دراسته في الكلية، ووصف له الأطباء، تناول الأدوية المضادة للحموضة.

وأضاف أن الأطباء أخبروه أنه كان يعاني من حرقة في المعدة، أو ربما ضغط الدم المرتفع، وقبل 6 أشهر، ذهب إلى اختبار ضغط القلب، في حين تم رصد معدل ضرباته، والإيقاع، وضغط الدم عن كثب، وبعد 12 دقيقة من الهرولة الخفيفة، انخفض ضغط الدم بشكل كبير، وبنقله إلى غرفة الطوارئ في أحد المستشفيات، وبعد التصوير بالرنين المغناطيسي، اكتشف الأطباء الورم في قلبه.