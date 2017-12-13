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رقم الخبر: 209075 تاريخ النشر: كانون الأول 13, 2017 الوقت: 13:36 الاقسام: منوعات  
شاب يصاب بـ(العمى الدائم) بسبب مزاح صديقه!

شاب يصاب بـ(العمى الدائم) بسبب مزاح صديقه!

أصيب شاب سعودي بالعمى، بعد أن صوّب صديقه نحو عينيه شعاع الليزر الأزرق على سبيل المزاح؛ ما أدى إلى حرق مركز الإبصار، وحدوث نزيف حاد بالشبكية لديه.

وقال استشاري العيون الطبيب فيصل الطبيقي: (إن الشاب يبلغ من العمر 16 عاماً ويقيم في منطقة جازان، وقد فقد نظره بعد أن صوّب صديقه الليزر نحو عينيه مازحاً).

وأوضح الطبيب أن (الشاب تعرّض إلى الليزر لجزء من الثانية، بعدها فقد النظر مباشرة)، لافتاً إلى أن (العمى في هذه الحالات، دائم وليس له علاج).

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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