  • الأربعاء ٢٤ ربیع الاول ١٤٣٩
  • الأربعاء , ديسمبر 13, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 209074 تاريخ النشر: كانون الأول 13, 2017 الوقت: 13:36 الاقسام: منوعات  
حافلة ذكية تتيح فرصة النوم للركاب طوال الرحلة

حافلة ذكية تتيح فرصة النوم للركاب طوال الرحلة

ابتكر مصممون بريطانيون حافلة جديدة تتمتع بتقنيات مدهشة، من المقرر أن تخرج إلى النور خلال العام المقبل، حيث توفر للركاب أماكن مريحة للنوم طوال فترة الرحلة من خلال 14 سرير مزود بدعائم خاصة من أجل راحة المُسافر.

فقد أعرب الكثيرون عن قلقهم من أن تفوتهم المحطات الخاصة بهم، إلا أن المصممون زودوا الحافلات الذكية بمشرفين مسؤولين عن إيقاظ الركاب في محطاتهم قبل وصولهم إلى الوجهة المقصودة.

ومن جانبها، صممت الشركة المسؤولة عن الفكرة صور مبدئية للابتكار الجديد، والتي أوضحت وجود تقنيات تختص بتنقية الهواء فضلاً عن توفير نباتات مهدئة للراكب، بالإضافة إلى معالجات لعزل الصوت ونظام للعلاج بالضوء الكهربي المجفف والذي يعد الأكثر ملاءمة لوضع النوم.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/1484 sec