ابتكر مصممون بريطانيون حافلة جديدة تتمتع بتقنيات مدهشة، من المقرر أن تخرج إلى النور خلال العام المقبل، حيث توفر للركاب أماكن مريحة للنوم طوال فترة الرحلة من خلال 14 سرير مزود بدعائم خاصة من أجل راحة المُسافر.

فقد أعرب الكثيرون عن قلقهم من أن تفوتهم المحطات الخاصة بهم، إلا أن المصممون زودوا الحافلات الذكية بمشرفين مسؤولين عن إيقاظ الركاب في محطاتهم قبل وصولهم إلى الوجهة المقصودة.

ومن جانبها، صممت الشركة المسؤولة عن الفكرة صور مبدئية للابتكار الجديد، والتي أوضحت وجود تقنيات تختص بتنقية الهواء فضلاً عن توفير نباتات مهدئة للراكب، بالإضافة إلى معالجات لعزل الصوت ونظام للعلاج بالضوء الكهربي المجفف والذي يعد الأكثر ملاءمة لوضع النوم.