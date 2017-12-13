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رقم الخبر: 209073 تاريخ النشر: كانون الأول 13, 2017 الوقت: 13:36 الاقسام: منوعات  
مارادونا (الهندي).. تمثال يشبه كثيرين إلا مارادونا

مارادونا (الهندي).. تمثال يشبه كثيرين إلا مارادونا

أراد مستضيفو دييغو مارادونا في الهند إبهار أسطورة كرة القدم الأرجنتينية بـ(مفاجأة ضخمة)، إلا أن ما يفترض أنه تمثال كبير للاعب المعتزل والمدرب الحالي لم يكن يشبهه كثيراً.

التمثال البالغ ارتفاعه أكثر من 3 أمتار ونصف المتر، يجسد مارادونا وهو يحمل كأس العالم 1986، الذي كان للاعب الفذ الدور الأبرز في تتويج منتخب (راقصي التانغو) به.

إلا أن التمثال أثار سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين شبهوه بعدد كبير من الشخصيات، ليس من بينهم مارادونا، الذي زار مدينة كلكوتا للمشاركة في حدث خيري.

فقد شبه التمثال بالمدير الفني لكريستال بالاس الإنجليزي روي هودسون، وبنجم كرة السلة السابق لاري بيرد، وبوبي إيوينغ بطل مسلسل (دالاس)، بينما قال آخرون إنه يشبه (جدة شخص ما).

وأعاد تمثال مارادونا إلى الأذهان، السخرية التي صاحبت الكشف عن تمثال أفضل لاعب في العالم حالياً كريستيانو رونالدو في مطار ماديرا الذي سمي باسمه، الذي وصفه البعض بـ(المشوّه).

وقال مارادونا خلال استقباله: (أنا سعيد لأكون هنا في كلكوتا مرة ثانية، حيث سبق لي زيارة المدينة قبل 9 سنوات. من الرائع أنكم وضعتم تمثالي هنا).

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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