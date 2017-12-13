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رقم الخبر: 209072 تاريخ النشر: كانون الأول 13, 2017 الوقت: 13:36 الاقسام: منوعات  
قرية مغمورة تتلقى نصف مليون رسالة من الأطفال!

قرية مغمورة تتلقى نصف مليون رسالة من الأطفال!

دعا رئيس بلدية قرية في لابلاند بشمال فنلندا وهو يرتدي حلة سانتا كلوز (بابا نويل) الحمراء الشهيرة الناس أن (يتبادلوا التراحم والحب في عيد الميلاد).

وجاءت كلمته في إطار الإستعدادات لإحتفالات عيد الميلاد في هذه القرية القطبية التي استضافت نحو 160 ألف زائر هذا العام. ويأتي أغلب السياح من آسيا.

وتستقبل القرية نحو نصف مليون رسالة كل عام من أطفال يطلبون من سانتا كلوز تسليمهم هدايا معينة على زلاجته خلال الليلة التي تسبق عيد الميلاد مكافأة لهم على حسن سلوكهم خلال العام.

وقالت كاتيا التي تتولى فرز الرسائل: (نفرز كل الرسائل. نفتح كل الرسائل ونبلغ سانتا كلوز بطلباتهم).

وأضافت، إن أغلب الرسائل جاءت هذا العام من الصين ثم بولندا فإيطاليا.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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