لقى صحفي صومالي يدعى محمد إبراهيم، مصرعه إثر انفجار وقع، مساء الاثنين، في سيارته بالعاصمة الصومالية مقديشو.

وذكرت قناة (فوكس نيوز) الإخبارية الأمريكية نقلا عن أحمد محمد زميل الصحفي، الذي لقى حتفه وكان يعمل مقدما لنشرة الأخبار في تلفزيون "كالسان تي في"، أن زميله توفى في المستشفى متأثرا بجروحه جراء انفجار قنبلة كانت مخبأة في سيارته في منطقة "واداجير" بالعاصمة مقديشو.

وأشارت القناة إلى أنه لم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم.