قالت منظمة العفو الدولية الثلاثاء إن حكومات أوروبية "متواطئة" في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في ليبيا من خلال دعمها للسلطات هناك، والتي غالبا ما تعمل مع مهربين وتعذب لاجئين ومهاجرين.

وبحسب المنظمة، قدمت الحكومات العازمة على منع الهجرة الإفريقية عبر البحر المتوسط الدعم لليبيا عن طريق الاتحاد الأوروبي، ودربت خفر السواحل الليبي، وأنفقت الملايين من اليورو من خلال وكالات تابعة للأمم المتحدة، لتحسين الأوضاع في معسكرات تحتجز ليبيا فيها المهاجرين.

وقال جون دالهويزن مدير برنامج أوروبا بمنظمة العفو الدولية، إن "الحكومات الأوروبية لم تكن على علم تام فحسب بهذه الانتهاكات من خلال دعم السلطات الليبية في منع السفر بحرا والاحتفاظ بالأشخاص في ليبيا، بل هي شريك في هذه الجرائم".

من جانب آخر أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن جاهزية موسكو، لفعل كل ما بوسعها بغية بلوغ اتفاقات نهائية بين الفرقاء الليبيين.

وأكد لافروف الثلاثاء، في مستهل اجتماعه في موسكو مع وزير الخارجية في حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا محمد طاهر السيالة، تقدير موسكو العالي لحرص حكومة الوفاق والحكومة الليبية المؤقتة التي تتخذ من طبرق مقرا لها على مواصلة الاتصالات تحت رعاية المبعوث الأممي الخاص غسان سلامة، مضيفا أن روسيا ترى الثمار التي آتتها جولتان من هذه الاتصالات.

وأكد لافروف أن الجولة الجديدة من المفاوضات بين ممثلي حكومتي طرابلس وطبرق ستعقد تحت إشراف أممي الأسبوع المقبل.