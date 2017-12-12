ألقت المديرية العامة لأمن الدولة في لبنان القبض على مواطن سوري بتهمة الانتماء إلى تنظيم داعش الإرهابي، واعترف بأنه كان يتولى منصب مساعد رئيس المكتب الإعلامي في الرقة الملقب بــ (أبو ريان).

وذكر بيان صادر عن المديرية الاثنين أن المتهم تبين أن مهامه تشمل تغطية كافة أشكال تنفيذ الإعدامات والعقوبات التي كان ينفذها التنظيم الإرهابي، فضلًا عن تزويد الإذاعة التابعة لداعش بأخبار الأحداث الأمنية ونشرها أيضا على موقع (يوتيوب).

وأضاف البيان أنه تم تسليم المقبوض عليه إلى القضاء العسكري بواسطة فرع مخابرات الجيش في البقاع.